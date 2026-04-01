Гидрометцентр предупреждает о похолодании и грозах в Украине сегодня

Дождливая погода. Фото: Новости.LIVE

Прогноз погоды на среду, 1 апреля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. На севере, востоке и в центре страны ожидается туман, а местами даже грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 1 апреля от Укргидрометцентра

Завтра погоду будет определять поле пониженного давления от циклона, который постепенно будет терять активность. Синоптики отмечают, что завтра еще ожидаются небольшие дожди, а на западе — умеренные. В течение суток будет облачно.

Погода в Украине 1 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в северо-восточной части и большинстве центральных областей туман, а днем в Черкасской, Сумской и Черниговской областях местами возможны грозы.

Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +13...+18 °С. В западных областях ночью ожидается +1...+6 °С, днем +7...+12 °С.

Читайте также:

В Карпатах будет небольшой мокрый снег. Там температура воздуха в течение суток ожидается около 0 °С.

Прогноз погоды на 1 апреля от Наталки Диденко

Синоптик отмечает, что периодически завтра дожди будут вследствие влияния южной циклоничности, только в Крыму преимущественно без осадков.

Прогноз погоды в Украине на 1 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха в большинстве областей в течение дня ожидается +12...+17 °С, а на западе - +6...+12 °С, в Карпатах — холоднее.

В Киеве завтра периодически ожидается дождь, но температура воздуха будет до +15 °С.

"На Вербное воскресенье предполагается теплая погода, а дожди возможны только в южной части", — добавила Диденко.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на этой неделе в Украине похолодает. Кроме того, будут дожди в большинстве областей. Также синоптики предупреждают о мокром снеге.

А 19 марта в Карпатах выпал снег на горе Поп Иван. Там температура воздуха упала до -8 °C. В ГСЧС показали фото заснеженной горы.