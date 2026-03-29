Украину завтра накроют дожди в большинстве областей
Синоптики предупредили украинцев о дождливой погоде в понедельник, 30 марта. Большинство областей накроют дожди. В то же время местами температура воздуха прогреется до +21 °С.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Meteoprog.
Прогноз погоды на 30 марта
По прогнозу синоптиков, завтра в Украине сохранится теплая погода. Ночью температура воздуха в большинстве областей будет в пределах +6...+11 °С. Днем ожидается +10...+15 °С. В то же время в южных, центральных и восточных областях местами воздуха отметки термометров поднимутся до +16...+21 °С.
Вместе с тем, из-за снижения атмосферного давления Украину накроют осадки. Особенно сильно будет дождливо в южной половине страны и в западных областях. Кроме того, в Карпатском регионе возможен мокрый снег. Из-за поступления прохладного воздуха с севера Европы на западе Украины также возможно незначительное похолодание.
Завтра ожидается умеренный дождь. Днем осадки распространятся на большую часть областей Украины. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Как сообщали Новини.LIVE ранее, сегодня активность Солнца была незначительной. Поэтому сильных магнитных бурь на Земле не ожидается. Возможны незначительные колебания, однако геомагнитная ситуация преимущественно будет спокойной.
