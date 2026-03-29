Главная Новости дня Украину завтра накроют дожди в большинстве областей

Украину завтра накроют дожди в большинстве областей

Дата публикации 29 марта 2026 18:08
Парень с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики предупредили украинцев о дождливой погоде в понедельник, 30 марта. Большинство областей накроют дожди. В то же время местами температура воздуха прогреется до +21 °С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды на 30 марта

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине сохранится теплая погода. Ночью температура воздуха в большинстве областей будет в пределах +6...+11 °С. Днем ожидается +10...+15 °С. В то же время в южных, центральных и восточных областях местами воздуха отметки термометров поднимутся до +16...+21 °С.

В Україні у понеділок, 30 березня, буде дощова погода
Прогноз погоды для всех областей на 30 марта. Фото: скриншот

Вместе с тем, из-за снижения атмосферного давления Украину накроют осадки. Особенно сильно будет дождливо в южной половине страны и в западных областях. Кроме того, в Карпатском регионе возможен мокрый снег. Из-за поступления прохладного воздуха с севера Европы на западе Украины также возможно незначительное похолодание.

Завтра ожидается умеренный дождь. Днем осадки распространятся на большую часть областей Украины. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, сегодня активность Солнца была незначительной. Поэтому сильных магнитных бурь на Земле не ожидается. Возможны незначительные колебания, однако геомагнитная ситуация преимущественно будет спокойной.

Также мы писали о том, может ли ухудшиться самочувствие метеочувствительных людей в ближайшие дни. Астросиноптики дали обновленный прогноз магнитных бурь на последние дни марта.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
Реклама

