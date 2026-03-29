Україна завтра накриють дощі у більшості областей

Хлопець з парасолькою.

Синоптики попередили українців про дощову погоду в понеділок, 30 березня. Більшість областей накриють дощі. Водночас місцями температура повітря прогріється до +21 °С.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Meteoprog.

Прогноз погоди на 30 березня

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні збережеться тепла погода. Вночі температура повітря у більшості областей буде в межах +6…+11 °С. Вдень очікується +10…+15 °С. Водночас у південних, центральних та східних областях місцями повітря позначки термометрів піднімуться до +16…+21 °С.

Прогноз погоди для всіх областей на 30 березня.

Разом з тим, через зниження атмосферного тиску Україну накриють опади. Особливо сильно дощитиме у південній половині країни та у західних областях. Крім того, у Карпатському регіоні можливий мокрий сніг. Через надходження прохолодного повітря з півночі Європи на заході України також можливе незначне похолодання.

Завтра очікується помірний дощ. Вдень опади поширяться на більшу частину областей України. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

