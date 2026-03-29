Головна Новини дня На Сонці три спалахи: сильних магнітних бур не очікується

На Сонці три спалахи: сильних магнітних бур не очікується

Дата публікації: 29 березня 2026 13:10
Вплив магнітних бур на самопочуття людей. Фото: колаж Новини.LIVE

У неділю, 29 березня 2026 року, сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. Геомагнітна ситуація залишатиметься переважно спокійною, хоча можливі незначні коливання. Сонячна активність очікується на низькому рівні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 29 березня

Отже, сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до дещо нестабільного, але без суттєвих магнітних бур.

Протягом останньої доби на Сонці зафіксували кілька спалахів: два слабких класу С та один середнього рівня — М1,3.

Фахівці зазначають, що спалахи класу М можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, однак серйозного впливу вони зазвичай не мають.

Читайте також:

Водночас імовірність потужних явищ залишається низькою: невеликий геомагнітний шторм можливий лише на рівні 5%, а сильний — близько 1%.

Загалом сонячна активність залишатиметься помірною: ймовірність нових спалахів М-класу становить 45%, а Х-класу — 5%.

Попри це, метеочутливим людям радять стежити за самопочуттям, адже навіть слабкі коливання можуть впливати на здоров’я.

Магнітні бурі на 29 березня
Прогноз магнітних бур з 29 до 31 березня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Вплив магнітних бур на здоров'я та самопочуття

Навіть слабкі коливання геомагнітного поля можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання або підвищену метеочутливість. У такі періоди лікарі радять більше відпочивати, уникати перевантажень і стресу, а також контролювати артеріальний тиск і режим сну.

Серед найпоширеніших симптомів під час магнітних бур: головний біль, запаморочення, слабкість, підвищена втома, порушення сну, тривожність і перепади тиску. Також можливе загострення хронічних захворювань і зниження концентрації уваги.

Водночас фахівці зазначають, що прямий вплив магнітних бур на організм досі активно досліджується. За даними медичних досліджень, у дні підвищеної сонячної активності може зростати ризик серцево-судинних ускладнень, зокрема інфарктів та інсультів, тому людям із проблемами серця варто бути особливо уважними.

Щоб зменшити можливий вплив, рекомендують пити більше води, дотримуватися легкого режиму дня та уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень.

Новини.LIVE повідомляли про похолодання в Україні у неділю, 29 березня. Протягом дня очікуються дощі та тумани. Також можливий вітер північно-східного напрямку з поривами 5-10 м/с.

Раніше Новини.LIVE публікували оновлений прогноз геомагнітної активності на кінець березня. Фахівці зазначають, що в цей період тривалих магнітних бур не очікується. Водночас не виключаються короткі періоди підвищеної сонячної активності.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
