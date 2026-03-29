На Солнце три вспышки: сильных магнитных бурь не ожидается

Влияние магнитных бурь на самочувствие людей. Фото: коллаж Новини.LIVE

В воскресенье, 29 марта 2026 года, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Геомагнитная ситуация будет оставаться преимущественно спокойной, хотя возможны незначительные колебания. Солнечная активность ожидается на низком уровне.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 29 марта

Итак, сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до несколько нестабильного, но без существенных магнитных бурь.

В течение последних суток на Солнце зафиксировали несколько вспышек:две слабых класса С и одну среднего уровня — М1,3.

Специалисты отмечают, что вспышки класса М могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, однако серьезного влияния они обычно не имеют.

В то же время вероятность мощных явлений остается низкой: небольшой геомагнитный шторм возможен лишь на уровне 5%, а сильный — около 1%.

В целом солнечная активность будет оставаться умеренной: вероятность новых вспышек М-класса составляет 45%, а Х-класса — 5%.

Несмотря на это, метеочувствительным людям советуют следить за самочувствием, ведь даже слабые колебания могут влиять на здоровье.

Прогноз магнитных бурь с 29 по 31 марта.

Влияние магнитных бурь на здоровье и самочувствие

Даже слабые колебания геомагнитного поля могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания или повышенную метеочувствительность. В такие периоды врачи советуют больше отдыхать, избегать перегрузок и стресса, а также контролировать артериальное давление и режим сна.

Среди самых распространенных симптомов во время магнитных бурь: головная боль, головокружение, слабость, повышенная усталость, нарушение сна, тревожность и перепады давления. Также возможно обострение хронических заболеваний и снижение концентрации внимания.

В то же время специалисты отмечают, что прямое влияние магнитных бурь на организм до сих пор активно исследуется. По данным медицинских исследований, в дни повышенной солнечной активности может возрастать риск сердечно-сосудистых осложнений, в частности инфарктов и инсультов, поэтому людям с проблемами сердца стоит быть особенно внимательными.

Чтобы уменьшить возможное влияние, рекомендуют пить больше воды, придерживаться легкого режима дня и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

