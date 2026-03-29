Главная Новости дня Гидрометцентр предупреждает о дождях во многих областях Украины сегодня

Гидрометцентр предупреждает о дождях во многих областях Украины сегодня

Дата публикации 29 марта 2026 05:15
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на воскресенье, 29 марта, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. В частности, ожидаются дожди и туманы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на выходные 28-29 марта

Погода на 29 марта от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что 29 марта в большинстве западных, Винницкой, Одесской, а днем и в восточных и юго-восточных областях будет небольшой дождь. А ночью в Карпатах осадки будут значительными. На остальной территории без осадков. В то же время в Приазовье ночью и утром местами туман.

Прогноз погоди в Україні 29 березня
Температура в Украине 29 марта. Фото: Укргидрометцентр

В течение дня возможен ветер северо-восточного направления с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °С, а днем поднимется до +14...+19 °С. В то же время в западных областях ожидается +11...+16 °С, а в Карпатах ночью и днем будет +2...+7 °С.

Прогноз погоды 29 марта от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует, что завтра дождь наиболее вероятен в западных областях Украины и на юге Одесской области. Также небольшие осадки пройдут на Луганщине. Однако все же большая часть территории Украины побудет без дождя.

null
Карта температур на 29 марта. Фото: Метеопост

Ветер ожидается восточный и северо-восточный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в дневные часы в большинстве областей Украины ожидается +12...+18 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 марта на Солнце зафиксировали девять вспышек класса С. Несмотря на это сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируют.

Также мы писали, что 29 марта украинцы перешли на летнее время, в результате чего световой день станет длиннее. В то же время некоторым может понадобиться время для адаптации организма.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
