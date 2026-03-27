Главная Новости дня Синоптики прогнозируют дождь в части Украины завтра

Синоптики прогнозируют дождь в части Украины завтра

Дата публикации 27 марта 2026 23:49
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине 28 марта будет облачная погода с прояснениями. В юго-западной части, на Львовщине и Волыни утром и днем возможны дожди. Также порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Погода на 28 марта от Укргидрометцентра

Синоптики сообщают, что завтра дожди будут только в юго-западной части, на Львовщине и Волыни утром и днем.

На востоке и юго-востоке страны ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, а в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Погода на 28 березня
Температура воздуха 28 марта. Фото: Укгидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2....+7 °С, а день прогреется до +13...+18 °С. В Карпатах столбики термометров будут показывать +4...+9 °С.

Прогноз погоды 28 марта от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует, что 28 марта дождь наиболее вероятен в западных областях Украины и на юге Одесской области. Возможно небольшие осадки будут на Житомирщине и Киевщине. Однако все же большая часть территории Украины побудет без осадков.

Карта температур в Украине 28 марта. Фото: Метеопост

Ветер ожидается восточный и северо-восточный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в дневные часы в субботу в большинстве областей Украины ожидается +12...+18 °С.

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что 28 марта в отдельных областях возможны кратковременные дожди. Температура воздуха будет достигать до +18 °С. В других регионах существенных осадков не предвидится.

Также мы писали, что на Солнце сегодня произошло четыре вспышки. Они способны вызвать незначительные перебои со связью на дневной стороне Земли, а также слабые радиационные колебания.

погода Украина прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
