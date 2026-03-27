Синоптики прогнозують дощ у частині України завтра

В Україні 28 березня буде хмарна погода з проясненнями. У південно-західній частині, на Львівщині та Волині вранці і вдень можливі дощі. Також пориви вітра сягатимуть 15-20 м/с.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

Погода на 28 березня від Укргідрометцентру

Синоптики повідомляють, що завтра дощі будуть лише у південно-західній частині, на Львівщині та Волині вранці та вдень.

На сході та південному сході країни вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, а в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2....+7 °С, а день прогріється до +13...+18 °С. В Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть +4...+9 °С.

Прогноз погоди 28 березня від Наталки Діденко

Наталка Діденко прогнозує, що 28 березня дощ найбільш ймовірний у західних областях України та на півдні Одещини. Можливо невеликі опади будуть на Житомирщині та Київщині. Проте все ж більша частина території України побуде без опадів.

Вітер очікується східний та північно-східний, помірний, часом рвучкий. Температура повітря у денні години в суботу в більшості областей України очікується +12...+18 °С.

