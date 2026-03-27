Головна Новини дня Укргідрометцентр попередив про дощі та вітер завтра

Дата публікації: 27 березня 2026 17:46
Люди з парасолями під час дощу. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 28 березня, в Україні очікується переважно тепла весняна погода з мінливою хмарністю. У більшості регіонів обійдеться без опадів, проте в окремих областях можливі короткочасні дощі. Температура повітря сягатиме до +18 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі. 

Погода в Україні 28 березня

За прогнозами синоптиків, невеликий дощ вранці та вдень пройде у південно-західній частині країни, а також на Львівщині та Волині. В інших регіонах істотних опадів не передбачається.

Якою буде погода в Україні 28 березня
Карта температур на 28 березня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас на сході та південному сході України вночі та вранці можливий туман, що може ускладнювати видимість на дорогах. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. У Карпатах вдень місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень повітря прогріється до +13…+18 °С. Водночас у Карпатах вночі та вдень температура триматиметься в межах +4…+9 °С.

Як писали Новини.LIVE, раніше синоптик Наталка Діденко попереджала про дощі на заході та півдні сьогодні. Крім того, місцями температура повітря знизиться до +8 °С.

Раніше синоптики також попереджали, що з 28 березня по всій Україні будуть дощі. Температура повітря при цьому знизиться несуттєво. Очікується +10...+15 °C.

Альбіна Зарічна - Редактор
