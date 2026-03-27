Синоптик Діденко попередила про дощі на заході та півдні завтра

Погода в Україні завтра, 28 березня, очікується з дощами у декількох областях. Упродовж доби можливий рвучкий вітер. Крім того, місцями температура повітря знизиться до +8 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на завтра 28 березня

Дощі найбільш ймовірні у західних областях та на півдні Одеської області. Крім того, незначні опади можливі на Житомирщині та Київщині.

Вітер буде східний та північно-східний, але часом рвучкий.

Температура повітря вдень у більшості областей +12...+18 °С. Водночас на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині та у східних районах Київщини вдень очікується +8...+11 °С.

Читайте також:

Погода в Києві 28 березня

У столиці завтра не прогнозується істотних опадів. Температура повітря вдень очікується +12...+14 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, 19 березня у Карпатах на горі Піп Іван випав сніг. Там температура повітря знизилася до -8 °C. Крім того, фіксувався сильний вітер.

А сьогодні на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Геомагнітне поле буде переважно спокійним із можливими незначними коливаннями. Водночас можливі поодинокі спалахи середнього рівня.