Магнітні бурі 27 березня: на Сонці відбулося чотири спалахи

Вплив магнітних бур на самопочуття людей.

У п’ятницю, 27 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Фахівці оцінюють сонячну активність як низьку, а геомагнітне поле — переважно спокійним із можливими незначними коливаннями. Водночас не виключені поодинокі спалахи середнього рівня, які можуть спричинити слабкі радіоперешкоди. Загалом день очікується без серйозних космічних впливів на планету.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 27 березня

За останню добу зафіксовано три спалахи класу С і один спалах рівня M4. Такі явища належать до середніх за потужністю і здатні викликати незначні перебої зі зв’язком на денному боці Землі, а також слабкі радіаційні збурення.

Очікується, що геомагнітна ситуація залишатиметься від спокійної до нестабільної, без різких коливань. Вірогідність сильних бур залишається мінімальною.

Прогноз магнітних бур з 27 до 29 березня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Сонячна активність на 27 березня

Отже, прогноз сонячної активності на п'ятницю наступний:

ймовірність слабкого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність сильного шторму — 1%;

імовірність спалахів М-класу — 30%;

імовірність потужних спалахів Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 41.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Попри спокійний прогноз, магнітні коливання можуть впливати на метеозалежних людей. Тому лікарі радять у такі дні уважніше ставитися до здоров’я, адже подібні явища іноді підвищують ризики серцево-судинних ускладнень.

Можливі симптоми під час магнітних бур:

головний біль та відчуття тиску в скронях;

запаморочення та загальна слабкість;

швидка втома, сонливість або безсоння;

дратівливість, тривожність, перепади настрою;

зниження концентрації уваги;

перепади артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

