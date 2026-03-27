Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Магнітні бурі 27 березня: на Сонці відбулося чотири спалахи

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 13:34
Вплив магнітних бур на самопочуття людей. Фото: колаж Новини.LIVE

У п’ятницю, 27 березня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Фахівці оцінюють сонячну активність як низьку, а геомагнітне поле — переважно спокійним із можливими незначними коливаннями. Водночас не виключені поодинокі спалахи середнього рівня, які можуть спричинити слабкі радіоперешкоди. Загалом день очікується без серйозних космічних впливів на планету.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 27 березня

За останню добу зафіксовано три спалахи класу С і один спалах рівня M4. Такі явища належать до середніх за потужністю і здатні викликати незначні перебої зі зв’язком на денному боці Землі, а також слабкі радіаційні збурення.

Очікується, що геомагнітна ситуація залишатиметься від спокійної до нестабільної, без різких коливань. Вірогідність сильних бур залишається мінімальною.

Магнітні бурі 27 березня
Прогноз магнітних бур з 27 до 29 березня. Cкриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Сонячна активність на 27 березня

Отже, прогноз сонячної активності на п'ятницю наступний:

  • ймовірність слабкого геомагнітного шторму — 5%; 
  • ймовірність сильного шторму — 1%; 
  • імовірність спалахів М-класу — 30%; 
  • імовірність потужних спалахів Х-класу — 5%; 
  • кількість сонячних плям — 41.

Вплив магнітних бур на самопочуття

Попри спокійний прогноз, магнітні коливання можуть впливати на метеозалежних людей. Тому лікарі радять у такі дні уважніше ставитися до здоров’я, адже подібні явища іноді підвищують ризики серцево-судинних ускладнень.

Можливі симптоми під час магнітних бур:

  • головний біль та відчуття тиску в скронях;
  • запаморочення та загальна слабкість;
  • швидка втома, сонливість або безсоння;
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою;
  • зниження концентрації уваги;
  • перепади артеріального тиску;
  • загострення хронічних захворювань.

Раніше Новини.LIVE інформували про оновлений прогноз магнітної активності Землі на кінець березня. За оцінками фахівців, у другій половині березня тривалих магнітних бур не очікується, однак можливі короткі періоди інтенсивних геомагнітних коливань.

Також Новини.LIVE публікували попередження від Укргідрометцентру про погіршення погодних умов в Україні 27 березня. Відтак, у п'ятницю очікуються незначні дощі. А також вітер та мінлива хмарність.

магнітні бурі прогноз погоди метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації