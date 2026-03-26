Синоптики попереджають про дощ в кількох регіонах завтра

В Україні у четвер, 27 березня, збережеться весняне тепло, однак погодні умови визначатиме вплив циклону над Балканами. Атмосферний тиск продовжить знижуватися, але в більшості регіонів опадів не прогнозується. Невеликі дощі можливі лише у кількох регіонах.

Погода в Україні 27 березня

За даними синоптиків, упродовж доби очікується мінлива хмарність. Суттєві опади не передбачаються, втім на сході країни, а також вдень у Сумській області можливий невеликий дощ.

Водночас до України надходитиме тепліша повітряна маса, що забезпечить комфортну температуру повітря. Так, вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +2...+7 °С. Вже вдень повітря прогріється до +13...+18 °С. А в Карпатах очікується +7...+12 °С.

Також упродовж дня переважатиме східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. У Карпатах вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Сніголавинна небезпека 27 березня

Синоптики попередили, що 27 березня у зв'язку з інтенсивною відлигою, на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека. Там оголосили ІІІ рівень небезпченості.

Зазначимо, синоптик Діденко прогнозує завтра тепло перед похолоданням. За її словами, особливо теплий період завершиться. Після цього на Україну посуне значне похолодання.

Також синоптики попереджали, що вже з 28 березня по всій Україні будуть дощі. Температура повітря при цьому коливатиметься в межах +10...+15 °C.