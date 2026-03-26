Головна Новини дня Синоптик Діденко прогнозує завтра тепло перед похолоданням

Синоптик Діденко прогнозує завтра тепло перед похолоданням

Дата публікації: 26 березня 2026 14:21
Дівчина переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на п'ятницю, 27 березня. За її словами, завтра буде останній теплий день перед значним похолоданням. Очікується суха погода та до +18 °C.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Наталки Діденко.

Прогноз погоди від Діденко на 27 березня

За словами Діденко, завтра, 27 березня, в Україні максимальна температура повітря становитиме +12...+18 °C. Трохи прохолодніше буде на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Там очікується +8...+11 °C.

Наталка Діденко прогнозує на 27 березня тепло, але далі Україну накриє похолодання
Повідомлення Наталки Діденко. Фото: скриншот

У більшості областей України опадів не очікується. Невеликі дощі пройдуть місцями лише у східній частині країни.

У Києві в п'ятницю буде сухо та тепло. Вдень синоптик прогнозує +15 °C.

Діденко зауважила, що особливо теплий період завершиться завтра. Після цього на Україну посуне значне похолодання.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, в кінці цього тижня Україну накриють дощі. Синоптики також попередили про зниження температури повітря. Теплі дні відступлять.

Також ми публікували прогноз магнітних бур на сьогодні, 26 березня. Сонце нарешті заспокоїлось. Кілька днів активність залишатиметься на низькому рівні, через що метеозалежні люди можуть видихнути.

Альбіна Зарічна - Редактор
