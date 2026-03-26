Синоптик Діденко прогнозує завтра тепло перед похолоданням

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на п'ятницю, 27 березня. За її словами, завтра буде останній теплий день перед значним похолоданням. Очікується суха погода та до +18 °C.

Прогноз погоди від Діденко на 27 березня

За словами Діденко, завтра, 27 березня, в Україні максимальна температура повітря становитиме +12...+18 °C. Трохи прохолодніше буде на Харківщині, Сумщині та Полтавщині. Там очікується +8...+11 °C.

У більшості областей України опадів не очікується. Невеликі дощі пройдуть місцями лише у східній частині країни.

У Києві в п'ятницю буде сухо та тепло. Вдень синоптик прогнозує +15 °C.

Діденко зауважила, що особливо теплий період завершиться завтра. Після цього на Україну посуне значне похолодання.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, в кінці цього тижня Україну накриють дощі. Синоптики також попередили про зниження температури повітря. Теплі дні відступлять.

