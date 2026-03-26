Сонце заспокоїлось і не провокуватиме магнітних бур кілька діб

Вплив сонця на людей.

Сонячна активність у четвер, 26 березня, залишатиметься на низькому рівні, хоча магнітосфера нашої планети перебуватиме у збудженому стані. Протягом доби суттєвих магнітних бур фахівці не прогнозують, попри нестабільність геомагнітного поля.

Прогноз фахівців Meteoprog.

Магнітні бурі 26 березня

Попри те, що магнітосфера планети наразі перебуває у збудженому стані, загальна сонячна активність залишається на дуже низьких показниках. Протягом останньої доби на Сонці було зафіксовано лише п'ять спалахів класу С, які зазвичай мають мінімальний вплив на земні процеси та самопочуття людей.

Прогнози вказують на низьку ймовірність виникнення потужних сонячних явищ у найближчі години.

Сонячна активність на 26 березня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 25%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 57

Що треба робити для уникнення впливу магнітних бур на самопочуття

Для того, щоб полегшити самопочуття під час періодів збудженої магнітосфери, лікарі радять дотримуватися режиму сну та забезпечити організм достатньою кількістю води.

У дні сильних магнітних бур важливо обмежити вживання міцної кави, чаю та алкогольних напоїв, і надати перевагу трав'яним відварам. Раціон теж варто збагатити легкими стравами, й не їсти надмірно жирної та гострої їжі.

Фізичні навантаження у такі дні мають бути помірними, натомість прогулянки на свіжому повітрі допоможуть полегшити загальний стан. Метеозалежним людям особливо рекомендується тримати під рукою необхідні ліки та уникати стресових ситуацій.

