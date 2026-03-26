Сонце заспокоїлось і не провокуватиме магнітних бур кілька діб

Головна Новини дня Сонце заспокоїлось і не чинитиме магнітних бур кілька діб

Сонце заспокоїлось і не чинитиме магнітних бур кілька діб

Дата публікації: 26 березня 2026 13:02
Вплив сонця на людей. Фото: колаж Новини.LIVE

Сонячна активність у четвер, 26 березня, залишатиметься на низькому рівні, хоча магнітосфера нашої планети перебуватиме у збудженому стані. Протягом доби суттєвих магнітних бур фахівці не прогнозують, попри нестабільність геомагнітного поля.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз фахівців Meteoprog.

Магнітні бурі 26 березня

Попри те, що магнітосфера планети наразі перебуває у збудженому стані, загальна сонячна активність залишається на дуже низьких показниках. Протягом останньої доби на Сонці було зафіксовано лише п'ять спалахів класу С, які зазвичай мають мінімальний вплив на земні процеси та самопочуття людей.

null
Прогноз магнітних бур з 26 до 28 березня. Фото: скриншот

Прогнози вказують на низьку ймовірність виникнення потужних сонячних явищ у найближчі години. 

Сонячна активність на 26 березня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 25%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
  • Кількість сонячних плям – 57
null
Прогноз магнітних бур з 26 до 29 березня. Фото: скриншот

Що треба робити для уникнення впливу магнітних бур на самопочуття

Для того, щоб полегшити самопочуття під час періодів збудженої магнітосфери, лікарі радять дотримуватися режиму сну та забезпечити організм достатньою кількістю води.

У дні сильних магнітних бур важливо обмежити вживання міцної кави, чаю та алкогольних напоїв, і надати перевагу трав'яним відварам. Раціон теж варто збагатити легкими стравами, й не їсти надмірно жирної та гострої їжі.

Фізичні навантаження у такі дні мають бути помірними, натомість прогулянки на свіжому повітрі допоможуть полегшити загальний стан. Метеозалежним людям особливо рекомендується тримати під рукою необхідні ліки та уникати стресових ситуацій.

Раніше Новини.LIVE писали про прогноз магнітних бур на другу половину березня. Астросиноптики пояснили, які дні будуть небезпечними через сильні геомагнітні коливання.

Також Новини.LIVE писали про те, який прогноз погоди в Україні на четвер, 26 березня, склали синоптики. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
