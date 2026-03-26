Главная Новости дня Солнце успокоилось и не производит магнитных бурь несколько суток

Солнце успокоилось и не производит магнитных бурь несколько суток

Дата публикации 26 марта 2026 13:02
Солнце успокоилось и не будет провоцировать магнитных бурь несколько суток
Воздействие солнца на людей. Фото: коллаж Новини.LIVE

Солнечная активность в четверг, 26 марта, остается на низком уровне, хотя магнитосфера нашей планеты будет находиться в возбужденном состоянии. В течение суток существенных магнитных бурь специалисты не прогнозируют, несмотря на нестабильность геомагнитного поля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз специалистов Meteoprog.

Магнитные бури 26 марта

Несмотря на то, что магнитосфера планеты находится в возбужденном состоянии, общая солнечная активность остается на очень низких показателях. За последние сутки на Солнце было зафиксировано только пять вспышек класса С, которые обычно оказывают минимальное влияние на земные процессы и самочувствие людей.

Прогноз магнитных бурь с 26 по 28 марта. Фото: скриншот

Прогнозы указывают на низкую вероятность возникновения мощных солнечных явлений в ближайшие часы.

Солнечная активность на 26 марта:

Читайте также:
  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%
  • Количество солнечных пятен – 57
Прогноз магнитных бурь с 26 по 29 марта. Фото: скриншот

Что нужно делать во избежание воздействия магнитных бурь на самочувствие

Для того чтобы облегчить самочувствие во время периодов возбужденной магнитосферы, врачи советуют соблюдать режим сна и обеспечить организм достаточным количеством воды.

В дни сильных магнитных бурь важно ограничить употребление крепкого кофе, чая и алкогольных напитков, и отдать предпочтение травяным отварам. Рацион тоже следует обогатить легкими блюдами, и не есть излишне жирной и острой пищи.

Физические нагрузки в такие дни должны быть умеренными, а прогулки на свежем воздухе помогут облегчить общее состояние. Метеозависимым людям особенно рекомендуется держать под рукой необходимые лекарства и избегать стрессовых ситуаций.

Ранее Новини.LIVE писали о прогнозе магнитных бурь на вторую половину марта . Астросиноптики объяснили, какие дни будут опасны из-за сильных геомагнитных колебаний.

Также Новости.LIVE писали о том, какой прогноз погоды в Украине на четверг, 26 марта, составили синоптики.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
