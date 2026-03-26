Солнце успокоилось и не будет провоцировать магнитных бурь несколько суток

Воздействие солнца на людей.

Солнечная активность в четверг, 26 марта, остается на низком уровне, хотя магнитосфера нашей планеты будет находиться в возбужденном состоянии. В течение суток существенных магнитных бурь специалисты не прогнозируют, несмотря на нестабильность геомагнитного поля.

Магнитные бури 26 марта

Несмотря на то, что магнитосфера планеты находится в возбужденном состоянии, общая солнечная активность остается на очень низких показателях. За последние сутки на Солнце было зафиксировано только пять вспышек класса С, которые обычно оказывают минимальное влияние на земные процессы и самочувствие людей.

Прогнозы указывают на низкую вероятность возникновения мощных солнечных явлений в ближайшие часы.

Солнечная активность на 26 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 5%

Количество солнечных пятен – 57

Что нужно делать во избежание воздействия магнитных бурь на самочувствие

Для того чтобы облегчить самочувствие во время периодов возбужденной магнитосферы, врачи советуют соблюдать режим сна и обеспечить организм достаточным количеством воды.

В дни сильных магнитных бурь важно ограничить употребление крепкого кофе, чая и алкогольных напитков, и отдать предпочтение травяным отварам. Рацион тоже следует обогатить легкими блюдами, и не есть излишне жирной и острой пищи.

Физические нагрузки в такие дни должны быть умеренными, а прогулки на свежем воздухе помогут облегчить общее состояние. Метеозависимым людям особенно рекомендуется держать под рукой необходимые лекарства и избегать стрессовых ситуаций.

