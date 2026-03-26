Україна
Синоптик Диденко прогнозирует завтра тепло перед похолоданием

Синоптик Диденко прогнозирует завтра тепло перед похолоданием

Дата публикации 26 марта 2026 14:21
Синоптик Диденко прогнозирует завтра тепло перед похолоданием
Девушка переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на пятницу, 27 марта. По ее словам, завтра будет последний теплый день перед значительным похолоданием. Ожидается сухая погода и до +18 °C.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Наталки Диденко.

Прогноз погоды от Диденко на 27 марта

По словам Диденко, завтра, 27 марта, в Украине максимальная температура воздуха составит +12...+18 °C. Немного прохладнее будет на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине. Там ожидается +8...+11 °C.

Наталка Діденко прогнозує на 27 березня тепло, але далі Україну накриє похолодання
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

В большинстве областей Украины осадков не ожидается. Небольшие дожди пройдут местами лишь в восточной части страны.

В Киеве в пятницу будет сухо и тепло. Днем синоптик прогнозирует +15 °C.

Диденко отметила, что особенно теплый период завершится завтра. После этого на Украину подвинет значительное похолодание.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в конце этой недели Украину накроют дожди. Синоптики также предупредили о снижении температуры воздуха. Теплые дни отступят.

Также мы публиковали прогноз магнитных бурь на сегодня, 26 марта. Солнце наконец-то успокоилось. Несколько дней активность будет оставаться на низком уровне, из-за чего метеозависимые люди могут выдохнуть.

похолодание Наталка Диденко прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
