Синоптик Диденко прогнозирует завтра тепло перед похолоданием
Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на пятницу, 27 марта. По ее словам, завтра будет последний теплый день перед значительным похолоданием. Ожидается сухая погода и до +18 °C.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Наталки Диденко.
Прогноз погоды от Диденко на 27 марта
По словам Диденко, завтра, 27 марта, в Украине максимальная температура воздуха составит +12...+18 °C. Немного прохладнее будет на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине. Там ожидается +8...+11 °C.
В большинстве областей Украины осадков не ожидается. Небольшие дожди пройдут местами лишь в восточной части страны.
В Киеве в пятницу будет сухо и тепло. Днем синоптик прогнозирует +15 °C.
Диденко отметила, что особенно теплый период завершится завтра. После этого на Украину подвинет значительное похолодание.
