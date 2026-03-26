Синоптики предупреждают о дожде в нескольких регионах завтра

Дождь на улице.

В Украине в четверг, 27 марта, сохранится весеннее тепло, однако погодные условия будет определять влияние циклона над Балканами. Атмосферное давление продолжит снижаться, но в большинстве регионов осадков не прогнозируется. Небольшие дожди возможны лишь в нескольких регионах.

Погода в Украине 27 марта

По данным синоптиков, в течение суток ожидается переменная облачность. Существенные осадки не предвидятся, впрочем на востоке страны, а также днем в Сумской области возможен небольшой дождь.

В то же время в Украину будет поступать более теплая воздушная масса, что обеспечит комфортную температуру воздуха. Так, ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +2...+7 °С. Уже днем воздух прогреется до +13...+18 °С. А в Карпатах ожидается +7...+12 °С.

Карта температур на 27 марта.

Также в течение дня будет преобладать восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. В Карпатах днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Опасность в Украине 27 марта

Синоптики предупредили, что 27 марта в связи с интенсивной оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Там объявили III уровень опасности.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Отметим, синоптик Диденко прогнозирует завтра тепло перед похолоданием. По ее словам, особенно теплый период завершится. После этого в Украину придет значительное похолодание.

Также синоптики предупреждали, что уже с 28 марта по всей Украине будут дожди. Температура воздуха при этом будет колебаться в пределах +10...+15 °C.