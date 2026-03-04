Видео
Главная Новости дня Синоптик Диденко предупредила об осложнении погоды завтра

Синоптик Диденко предупредила об осложнении погоды завтра

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 19:53
Погода на 5 марта — какие регионы накроет сильный ветер
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в четверг, 5 марта, будет ветреной и прохладной. В ряде областей будет дождь и мокрый снег, а температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +4...+9 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Какой будет погода в Украине 5 марта

Диденко предупредила, что в течение дня 5 марта порывы северо-западного ветра достигнут порывов до 15-20 м/с. Из-за этого будет ощущаться дискомофрт.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...+9 °С, на юге и западе поднимется до +6...+12 °С, а на северо-востоке столбики термометров будут показывать +1...+4 °С.

Прогноз погоди в Україні 5 березня
Карта температур в Украине на 5 марта. Фото: Метеопост

Кроме того, синоптик прогнозирует дождь с мокрым снегом в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях. На остальной территории существенных осадков завтра не предвидится.

Погода в Киеве 5 марта

По данным Наталки Диденко, в Киеве 5 марта также будет сильный ветер. Она призвала жителей и гостей города быть осторожными.

В то же время осадков в Киеве в четверг не будет, а температура воздуха днем поднимется до +5 °С.

Погода на 5 березня в Україні
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Отметим, сегодня в некоторых областях температура воздуха поднялась до +15 °С. Теплее всего было в западных регионах.

В общем, в течение этой недели синоптики обещали сухую погоду и повышение температурных показателей. На западе страны ожидаются температуры выше климатической нормы.

Автор:
Альбина Заречная
