Погода на 5 марта — какие регионы накроет сильный ветер

Синоптик Диденко предупредила об осложнении погоды завтра
Погода в Украине в четверг, 5 марта, будет ветреной и прохладной. В ряде областей будет дождь и мокрый снег, а температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +4...+9 °С.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
Какой будет погода в Украине 5 марта
Диденко предупредила, что в течение дня 5 марта порывы северо-западного ветра достигнут порывов до 15-20 м/с. Из-за этого будет ощущаться дискомофрт.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4...+9 °С, на юге и западе поднимется до +6...+12 °С, а на северо-востоке столбики термометров будут показывать +1...+4 °С.
Кроме того, синоптик прогнозирует дождь с мокрым снегом в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях. На остальной территории существенных осадков завтра не предвидится.
Погода в Киеве 5 марта
По данным Наталки Диденко, в Киеве 5 марта также будет сильный ветер. Она призвала жителей и гостей города быть осторожными.
В то же время осадков в Киеве в четверг не будет, а температура воздуха днем поднимется до +5 °С.
Отметим, сегодня в некоторых областях температура воздуха поднялась до +15 °С. Теплее всего было в западных регионах.
В общем, в течение этой недели синоптики обещали сухую погоду и повышение температурных показателей. На западе страны ожидаются температуры выше климатической нормы.
