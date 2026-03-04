Погода в Україні 5 березня — де буде сильний вітер

Синоптик Діденко попередила про сильний вітер завтра
В Україні у четвер, 5 березня, буде прохолодна погода через вітер, пориви якого сягнуть 15-20 м/с. Крім того, в деяких регіонах пройдуть дощі, а подекуди з мокрим снігом.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила синоптик Наталка Діденко.
Якою буде погода в Україні 5 березня
Діденко попередила, що упродовж дня 5 березня пориви північно-західного вітру сягатимцть пориів до 15-20 м/с. Через це буде відчуватися дискомофрт.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4...+9 °С, на півдні та заході підніметься до +6...+12 °С, а на північному сході стовчпити термометрів показуватимуть +1...+4 °С.
Крім того, синоптик прогнозує дощ з мокрим снігом у Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях. На решті території істотних опадів завтра не передбачається.
Погода в Києві 5 березня
За даними Наталки Діденко, у Києві 5 березня також буде сильний вітер. Вона закликала жителів та гостей міста бути обережними.
Водночас опадів у Києві у четвер не буде, а температура повітря вдень підніметься до +5 °С.
Зазначимо, сьогодні у деяких областях температура повітря піднялась до +15 °С. Найтепліше було в західних регіонах.
Загалом, упродовж цього тижня синоптики обіцяли суху погоду і підвищення температурних показників. На заході країни очікуються температури вище кліматичної норми.
