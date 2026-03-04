Відео
Головна Новини дня Синоптик Діденко попередила про сильний вітер завтра

Синоптик Діденко попередила про сильний вітер завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 19:53
Погода в Україні 5 березня — де буде сильний вітер
Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 5 березня, буде прохолодна погода через вітер, пориви якого сягнуть 15-20 м/с. Крім того, в деяких регіонах пройдуть дощі, а подекуди з мокрим снігом.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила синоптик Наталка Діденко. 

Читайте також:

Якою буде погода в Україні 5 березня

Діденко попередила, що упродовж дня 5 березня пориви північно-західного вітру сягатимцть пориів до 15-20 м/с. Через це буде відчуватися дискомофрт.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4...+9 °С, на півдні та заході підніметься до +6...+12 °С, а на північному сході стовчпити термометрів показуватимуть +1...+4 °С. 

Прогноз погоди в Україні 5 березня
Карта температур в Україні на 5 березня. Фото: Метеопост

Крім того, синоптик прогнозує дощ з мокрим снігом у Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях. На решті території істотних опадів завтра не передбачається. 

Погода в Києві 5 березня

За даними Наталки Діденко, у Києві 5 березня також буде сильний вітер. Вона закликала жителів та гостей міста бути обережними. 

Водночас опадів у Києві у четвер не буде, а температура повітря вдень підніметься до +5 °С.

Погода на 5 березня в Україні
Скриншот допису Наталки Діденко

Зазначимо, сьогодні у деяких областях температура повітря піднялась до +15 °С. Найтепліше було в західних регіонах. 

Загалом, упродовж цього тижня синоптики обіцяли суху погоду і підвищення температурних показників. На заході країни очікуються температури вище кліматичної норми. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
