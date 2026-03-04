Погода в Україні 5 березня — де буде сильний вітер

Вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 5 березня, буде прохолодна погода через вітер, пориви якого сягнуть 15-20 м/с. Крім того, в деяких регіонах пройдуть дощі, а подекуди з мокрим снігом.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила синоптик Наталка Діденко.

Якою буде погода в Україні 5 березня

Діденко попередила, що упродовж дня 5 березня пориви північно-західного вітру сягатимцть пориів до 15-20 м/с. Через це буде відчуватися дискомофрт.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +4...+9 °С, на півдні та заході підніметься до +6...+12 °С, а на північному сході стовчпити термометрів показуватимуть +1...+4 °С.

Крім того, синоптик прогнозує дощ з мокрим снігом у Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях. На решті території істотних опадів завтра не передбачається.

Погода в Києві 5 березня

За даними Наталки Діденко, у Києві 5 березня також буде сильний вітер. Вона закликала жителів та гостей міста бути обережними.

Водночас опадів у Києві у четвер не буде, а температура повітря вдень підніметься до +5 °С.

Зазначимо, сьогодні у деяких областях температура повітря піднялась до +15 °С. Найтепліше було в західних регіонах.

Загалом, упродовж цього тижня синоптики обіцяли суху погоду і підвищення температурних показників. На заході країни очікуються температури вище кліматичної норми.