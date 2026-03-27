Магнитные бури 27 марта: на Солнце произошло четыре вспышки

Влияние магнитных бурь на самочувствие людей.

В пятницу, 27 марта, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Специалисты оценивают солнечную активность как низкую, а геомагнитное поле — преимущественно спокойным с возможными незначительными колебаниями. В то же время не исключены единичные вспышки среднего уровня, которые могут вызвать слабые радиопомехи. В целом день ожидается без серьезных космических воздействий на планету.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 27 марта

За последние сутки зафиксировано три вспышки класса С и одна вспышка уровня M4. Такие явления относятся к средним по мощности и способны вызвать незначительные перебои со связью на дневной стороне Земли, а также слабые радиационные возмущения.

Ожидается, что геомагнитная ситуация будет оставаться от спокойной до нестабильной, без резких колебаний. Вероятность сильных бурь остается минимальной.

Прогноз магнитных бурь с 27 по 29 марта. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Солнечная активность на 27 марта

Итак, прогноз солнечной активности на пятницу следующий:

вероятность слабого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность сильного шторма — 1%;

вероятность вспышек М-класса — 30%;

вероятность мощных вспышек Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 41.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Несмотря на спокойный прогноз, магнитные колебания могут влиять на метеозависимых людей. Поэтому врачи советуют в такие дни внимательнее относиться к здоровью, ведь подобные явления иногда повышают риски сердечно-сосудистых осложнений.

Возможные симптомы во время магнитных бурь:

головная боль и ощущение давления в висках;

головокружение и общая слабость;

быстрая усталость, сонливость или бессонница;

раздражительность, тревожность, перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

перепады артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

Ранее Новини.LIVE информировали об обновленном прогнозе магнитной активности Земли на конец марта. По оценкам специалистов, во второй половине марта длительных магнитных бурь не ожидается, однако возможны короткие периоды интенсивных геомагнитных колебаний.

Также Новини.LIVE публиковали предупреждение от Укргидрометцентра об ухудшении погодных условий в Украине 27 марта. Следовательно, в пятницу ожидаются незначительные дожди. А также ветер и переменная облачность.