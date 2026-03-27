Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Синоптик Диденко предупредила о дождях на западе и юге завтра

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 14:12
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 28 марта, ожидается с дождями в нескольких областях. В течение суток возможен порывистый ветер. Кроме того, местами температура воздуха снизится до +8 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на завтра 28 марта

Дожди наиболее вероятны в западных областях и на юге Одесской области. Кроме того, незначительные осадки возможны в Житомирской и Киевской областях.

Прогноз погоди в Україні на завтра 28 березня
Погода в Украине 28 марта. Фото: Meteopost

Ветер будет восточный и северо-восточный, но временами порывистый.

Температура воздуха днем в большинстве областей +12...+18 °С. В то же время в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и в восточных районах Киевской области днем ожидается +8...+11 °С.

Погода в Киеве 28 марта

В столице завтра не прогнозируется существенных осадков. Температура воздуха днем ожидается +12...+14 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, 19 марта в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег. Там температура воздуха снизилась до -8 °C. Кроме того, фиксировался сильный ветер.

А сегодня на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Геомагнитное поле будет преимущественно спокойным с возможными незначительными колебаниями. В то же время возможны единичные вспышки среднего уровня.

погода Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации