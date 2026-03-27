Синоптик Диденко предупредила о дождях на западе и юге завтра
Погода в Украине завтра, 28 марта, ожидается с дождями в нескольких областях. В течение суток возможен порывистый ветер. Кроме того, местами температура воздуха снизится до +8 °С.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Украине на завтра 28 марта
Дожди наиболее вероятны в западных областях и на юге Одесской области. Кроме того, незначительные осадки возможны в Житомирской и Киевской областях.
Ветер будет восточный и северо-восточный, но временами порывистый.
Температура воздуха днем в большинстве областей +12...+18 °С. В то же время в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской и в восточных районах Киевской области днем ожидается +8...+11 °С.
Погода в Киеве 28 марта
В столице завтра не прогнозируется существенных осадков. Температура воздуха днем ожидается +12...+14 °С.
Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, 19 марта в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег. Там температура воздуха снизилась до -8 °C. Кроме того, фиксировался сильный ветер.
А сегодня на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Геомагнитное поле будет преимущественно спокойным с возможными незначительными колебаниями. В то же время возможны единичные вспышки среднего уровня.
