Укргидрометцентр предупредил о дождях и ветре завтра

Люди с зонтами во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 28 марта, в Украине ожидается преимущественно теплая весенняя погода с переменной облачностью. В большинстве регионов обойдется без осадков, однако в отдельных областях возможны кратковременные дожди. Температура воздуха будет достигать до +18 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 28 марта

По прогнозам синоптиков, небольшой дождь утром и днем пройдет в юго-западной части страны, а также на Львовщине и Волыни. В остальных регионах существенных осадков не предвидится.

Карта температур на 28 марта. Фото: Укргидрометцентр

В то же время на востоке и юго-востоке Украины ночью и утром возможен туман, что может затруднять видимость на дорогах. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. В Карпатах днем местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, днем воздух прогреется до +13...+18 °С. В то же время в Карпатах ночью и днем температура будет держаться в пределах +4...+9 °С.

Как писали Новини.LIVE, ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала о дождях на западе и юге сегодня. Кроме того, местами температура воздуха снизится до +8 °С.

Ранее синоптики также предупреждали, что с 28 марта по всей Украине будут дожди. Температура воздуха при этом снизится несущественно. Ожидается +10...+15 °C.