Гидрометцентр предупреждает о дождях на западе Украины сегодня

Прогноз погоды на субботу, 28 марта, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в двух западных областях небольшой дождь, а на востоке туман.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на выходные 28-29 марта

Погода на 28 марта от Укргидрометцентра

Синоптики сообщают, что завтра дожди будут только в юго-западной части, на Львовщине и Волыни утром и днем.

На востоке и юго-востоке страны ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, а в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2....+7 °С, а день прогреется до +13...+18 °С. В Карпатах столбики термометров будут показывать +4...+9 °С.

Прогноз погоды 28 марта от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует, что 28 марта дождь наиболее вероятен в западных областях Украины и на юге Одесской области. Возможно небольшие осадки будут на Житомирщине и Киевщине. Однако все же большая часть территории Украины побудет без осадков.

Ветер ожидается восточный и северо-восточный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в дневные часы в субботу в большинстве областей Украины ожидается +12...+18 °С.

Отметим, ранее синоптики предупреждали, что 28 марта в отдельных областях возможны кратковременные дожди. Температура воздуха будет достигать до +18 °С. В других регионах существенных осадков не предвидится.

