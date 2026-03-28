Україна
Гідрометцентр попереджає про дощі на заході України сьогодні

Гідрометцентр попереджає про дощі на заході України сьогодні

Дата публікації: 28 березня 2026 06:38
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на суботу, 28 березня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у двох західних областях невеликий дощ, а на сході туман.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко

Прогноз погоди на вихідні 28-29 березня

Погода на 28 березня від Укргідрометцентру

Синоптики повідомляють, що завтра дощі будуть лише у південно-західній частині, на Львівщині та Волині вранці та вдень. 

На сході та південному сході країни вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, а в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Погода на 28 березня
Температура повітря 28 березня. Фото: Укгідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2....+7 °С, а день прогріється до +13...+18 °С. В Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть +4...+9 °С.

Читайте також:

Прогноз погоди 28 березня від Наталки Діденко

Наталка Діденко прогнозує, що 28 березня дощ найбільш ймовірний у західних областях України та на півдні Одещини. Можливо невеликі опади будуть на Житомирщині та Київщині. Проте все ж більша частина території України побуде без опадів.

Карта температур в Україні 28 березня. Фото: Метеопост

Вітер очікується східний та північно-східний, помірний, часом рвучкий. Температура повітря у денні години в суботу в більшості областей України очікується +12...+18 °С.

Зазначимо, раніше синоптики попереджали, що 28 березня в окремих областях можливі короткочасні дощі. Температура повітря сягатиме до +18 °С. В інших регіонах істотних опадів не передбачається.

Також ми писали, що на Сонці вчора сталося чотири спалахи. Вони здатні були викликати незначні перебої зі зв’язком на денному боці Землі, а також слабкі радіаційні збурення.

Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
