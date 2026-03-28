Девять вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь на 28 марта

Влияние магнитных бурь на здоровье людей.

В субботу, 28 марта, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Специалисты ожидают спокойную геомагнитную ситуацию без существенных колебаний. Солнечная активность будет оставаться низкой, хотя не исключены единичные вспышки.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Магнитные бури на 28 марта

В течение последних суток активность Солнца была умеренной — зафиксировали девять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю. В субботу геомагнитное поле будет оставаться стабильным и безопасным для большинства людей.

Вероятность как слабых, так и сильных магнитных бурь оценивается лишь в 1%, что свидетельствует об отсутствии серьезных угроз. В то же время существует 40% вероятности вспышек среднего уровня (М-класса) и 5% — мощных (Х-класса), но они маловероятно повлияют на ситуацию.

На Солнце сейчас наблюдается 47 активных пятен, однако общий уровень активности остается низким.

Читайте также:

Специалисты напоминают, что во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, поэтому важно следить за прогнозами и избегать перегрузок в потенциально рисковые дни.

Прогноз магнитных бурь с 28 по 30 марта. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Специалисты отмечают, что даже незначительные изменения геомагнитного поля могут сказываться на состоянии здоровья отдельных людей. Особенно это касается тех, кто имеет хронические заболевания или чувствителен к изменениям погоды. В такие дни рекомендуют больше отдыхать, избегать стресса и контролировать давление.

Среди самых распространенных симптомов, которые могут возникать во время магнитных колебаний:

головная боль и ощущение давления в области висков;

головокружение и слабость;

быстрая утомляемость, проблемы со сном;

эмоциональная нестабильность, тревожность;

ухудшение концентрации;

колебания артериального давления;

обострение хронических болезней.

Врачи отмечают, что внимательное отношение к здоровью в такие периоды помогает снизить возможные риски и облегчить самочувствие.

Ранее Новини.LIVE сообщали об обновленном прогнозе геомагнитной ситуации на конец марта. По данным экспертов, в этот период не предвидится длительных магнитных бурь. В то же время возможны кратковременные всплески повышенной магнитной активности.

Также Новини.LIVE информировали об ухудшении погодных условий в субботу, 28 марта. Синоптики предупреждают о дождях и ветре. В Украине ожидается похолодание.