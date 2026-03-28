Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Девять вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь на 28 марта

Девять вспышек на Солнце: прогноз магнитных бурь на 28 марта

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 14:57
Влияние магнитных бурь на здоровье людей. Фото: коллаж Новини.LIVE

В субботу, 28 марта, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируют. Специалисты ожидают спокойную геомагнитную ситуацию без существенных колебаний. Солнечная активность будет оставаться низкой, хотя не исключены единичные вспышки.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Магнитные бури на 28 марта

В течение последних суток активность Солнца была умеренной — зафиксировали девять вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю. В субботу геомагнитное поле будет оставаться стабильным и безопасным для большинства людей.

Вероятность как слабых, так и сильных магнитных бурь оценивается лишь в 1%, что свидетельствует об отсутствии серьезных угроз. В то же время существует 40% вероятности вспышек среднего уровня (М-класса) и 5% — мощных (Х-класса), но они маловероятно повлияют на ситуацию.

На Солнце сейчас наблюдается 47 активных пятен, однако общий уровень активности остается низким.

Специалисты напоминают, что во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия, поэтому важно следить за прогнозами и избегать перегрузок в потенциально рисковые дни.

Магнітні бурі 28 березня
Прогноз магнитных бурь с 28 по 30 марта. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Специалисты отмечают, что даже незначительные изменения геомагнитного поля могут сказываться на состоянии здоровья отдельных людей. Особенно это касается тех, кто имеет хронические заболевания или чувствителен к изменениям погоды. В такие дни рекомендуют больше отдыхать, избегать стресса и контролировать давление.

Среди самых распространенных симптомов, которые могут возникать во время магнитных колебаний:

  • головная боль и ощущение давления в области висков;
  • головокружение и слабость;
  • быстрая утомляемость, проблемы со сном;
  • эмоциональная нестабильность, тревожность;
  • ухудшение концентрации;
  • колебания артериального давления;
  • обострение хронических болезней.

Врачи отмечают, что внимательное отношение к здоровью в такие периоды помогает снизить возможные риски и облегчить самочувствие.

Ранее Новини.LIVE сообщали об обновленном прогнозе геомагнитной ситуации на конец марта. По данным экспертов, в этот период не предвидится длительных магнитных бурь. В то же время возможны кратковременные всплески повышенной магнитной активности.

Также Новини.LIVE информировали об ухудшении погодных условий в субботу, 28 марта. Синоптики предупреждают о дождях и ветре. В Украине ожидается похолодание.

магнитные бури прогноз погоды метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации