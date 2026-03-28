Дев'ять спалахів на Сонці: прогноз магнітних бур на 28 березня

Вплив магнітних бур на здоров'я людей.

У суботу, 28 березня, сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. Фахівці очікують спокійну геомагнітну ситуацію без суттєвих коливань. Сонячна активність залишатиметься низькою, хоча не виключені поодинокі спалахи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Магнітні бурі на 28 березня

Протягом останньої доби активність Сонця була помірною — зафіксували дев’ять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю. У суботу геомагнітне поле залишатиметься стабільним і безпечним для більшості людей.

Ймовірність як слабких, так і сильних магнітних бур оцінюється лише в 1%, що свідчить про відсутність серйозних загроз. Водночас існує 40% імовірності спалахів середнього рівня (М-класу) та 5% — потужних (Х-класу), але вони малоймовірно вплинуть на ситуацію.

На Сонці наразі спостерігається 47 активних плям, однак загальний рівень активності залишається низьким.

Читайте також:

Фахівці нагадують, що під час магнітних бур деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття, тому важливо стежити за прогнозами та уникати перевантажень у потенційно ризикові дні.

Прогноз магнітних бур з 28 до 30 березня. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Спеціалісти зазначають, що навіть незначні зміни геомагнітного поля можуть позначатися на стані здоров’я окремих людей. Особливо це стосується тих, хто має хронічні захворювання або чутливий до змін погоди. У такі дні рекомендують більше відпочивати, уникати стресу та контролювати тиск.

Серед найпоширеніших симптомів, які можуть виникати під час магнітних коливань:

головний біль і відчуття тиску в ділянці скронь;

запаморочення та слабкість;

швидка втомлюваність, проблеми зі сном;

емоційна нестабільність, тривожність;

погіршення концентрації;

коливання артеріального тиску;

загострення хронічних хвороб.

Лікарі наголошують, що уважне ставлення до здоров’я у такі періоди допомагає знизити можливі ризики та полегшити самопочуття.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про оновлений прогноз геомагнітної ситуації на кінець березня. За даними експертів, у цей період не передбачається тривалих магнітних бур. Водночас можливі короткочасні сплески підвищеної магнітної активності.

Також Новини.LIVE інформували про погіршення погодних умов у суботу, 28 березня. Синоптики попереджають про дощі та вітер. В Україні очікується похолодання.