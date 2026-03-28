Ночью украинцы перейдут на летнее время: день станет длиннее

Ночью украинцы перейдут на летнее время, в результате чего часы переведут вперед. Световой день станет длиннее, а ночь — короче. В то же время стоит помнить об адаптации и придерживаться простых советов для улучшения самочувствия.

Перевод часов на летнее время в марте

В Украине переход на летнее время состоится в ночь с 28 на 29 марта — после 02:59 сразу будет 04:00. Действующие правила определяет постановление Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 года.

Ранее планировалось отказаться от такой практики — парламент поддержал соответствующий законопроект, однако он пока не вступил в силу, поскольку его не подписал Президент Владимир Зеленский.

Какое влияние на организм от перевода часов на летнее время

Переход на летнее время может временно влиять на организм, поскольку меняется привычный режим сна и биологические ритмы.

Чаще всего люди испытывают сбой сна — труднее засыпать, появляется ощущение недосыпа, особенно в первые дни после перевода часов. Это связано с нарушением так называемых циркадных ритмов.

Может появляться усталость, снижение концентрации и работоспособности. Некоторым сложнее сосредоточиться на учебе или работе, возможны головные боли или раздражительность.

Также иногда фиксируют незначительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Кроме этого, меняется выработка гормонов, в частности мелатонина, который отвечает за сон. Поэтому организм требует времени, чтобы перестроиться.

Как ускорить адаптацию:

ложитесь спать раньше, чтобы избежать резкого стресса для организма;

утром постарайтесь больше быть при дневном свете, поскольку он подавляет выработку мелатонина и "будит" организм;

вечером уменьшите яркое освещение и экранное время;

ешьте в привычное время, выбирайте легкую пищу вечером и не перегружайте организм перед сном;

легкая активность днем или прогулка дает сигнал телу, что уже новый режим;

лучше ограничить кофе и энергетики во второй половине дня, потому что они могут еще больше сбить сон.

