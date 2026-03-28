Вночі українці перейдуть на літній час: день стане довшим

Вночі українці перейдуть на літній час, внаслідок чого годинник переведуть вперед. Світловий день стане довшим, а ніч — коротшою. Водночас варто памʼятати про адаптацію та дотримуватися простих порад для покращення самопочуття.

Переведення годинника на літній час у березні

В Україні перехід на літній час відбудеться в ніч із 28 на 29 березня — після 02:59 одразу буде 04:00. Чинні правила визначає постанова Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року.

Раніше планувалося відмовитися від такої практики — парламент підтримав відповідний законопроєкт, однак він поки що не набрав чинності, оскільки його не підписав Президент Володимир Зеленський.

Який вплив на організм від переведення годинника на літній час

Перехід на літній час може тимчасово впливати на організм, оскільки змінюється звичний режим сну та біологічні ритми.

Найчастіше люди відчувають збій сну — важче засинати, з’являється відчуття недосипу, особливо в перші дні після переведення годинника. Це пов’язано з порушенням так званих циркадні ритми.

Може зʼявлятися втома, зниження концентрації та працездатності. Декому складніше зосередитися на навчанні чи роботі, можливі головні болі або дратівливість.

Також іноді фіксують незначний вплив на серцево-судинну систему.

Окрім цього, змінюється вироблення гормонів, зокрема мелатонін, який відповідає за сон. Через це організм потребує часу, щоб переналаштуватися.

Як пришвидшити адаптацію:

лягайте спати раніше, аби уникнути різкого стресу для організму;

зранку постарайтеся більше бути при денному світлі, оскільки воно пригнічує вироблення мелатонін і "будить" організм;

ввечері зменште яскраве освітлення і екранний час;

їжте у звичний час, обирайте легку їжу ввечері й не перевантажуйте організм перед сном;

легка активність вдень або прогулянка дає сигнал тілу, що вже новий режим;

краще обмежити каву та енергетики в другій половині дня, бо вони можуть ще більше збити сон.

