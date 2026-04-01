Гідрометцентр попереджає про похолодання і грози в Україні сьогодні

Гідрометцентр попереджає про похолодання і грози в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 квітня 2026 05:26
Гідрометцентр попереджає про похолодання і грози в Україні сьогодні
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на середу, 1 квітня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. На півночі, сході та в центрі країни очікується туман, а подекуди навіть грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 1 квітня від Укргідрометцентру

Завтра погоду визначатиме поле зниженого тиску від циклону, який поступово втрачатиме активність. Синоптики зазначають, що завтра ще очікуються невеликі дощі, а на заході — помірні. Упродовж доби буде хмарно. 

Прогноз погоди в Україні на 1 квітня
Погода в Україні 1 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі та зранку у північно-східній частині та більшості центральних областей туман, а вдень на Черкащині, Сумщині та Чернігівщині подекуди можливі грози.

Вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +13...+18 °С. У західних областях вночі очікується +1...+6 °С, вдень +7...+12 °С. 

У Карпатах буде невеликий мокрий сніг. Там температура повітря упродовж доби очікується близько 0 °С.

Прогноз погоди на 1 квітня від Наталки Діденко

Синоптик зазначає, що періодично завтра дощі будуть внаслідок впливу південної циклонічності, лише в Криму переважно без опадів.

Погода в Україні 1 квітня
Прогноз погоди в Україні на 1 квітня. Фото: Meteopost

Температура повітря у більшості областей упродовж дня очікується +12...+17 °С, а на заході — +6...+12 °С, у Карпатах — холодніше. 

У Києві завтра періодично очікується дощ, але температура повітря буде до +15 °С.

"На Вербну неділю передбачається тепла погода, а дощі можливі лише в південній частині", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, цього тижня в Україні похолоднішає. Крім того, будуть дощі у більшості областей. Також синоптики попереджають про мокрий сніг.

А 19 березня у Карпатах випав сніг на горі Піп Іван. Там температура повітря впала до -8 °C. У ДСНС показали фото засніженої гори.

Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
