Мокрий сніг, дощ та туман прогнозують в Україні завтра
В Україні погода продовжить псуватися. У вівторок, 31 березня, в більшості областей очікуються опади. У деяких регіонах можливий мокрий сніг. Водночас синоптики прогнозують до +15 °С.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Meteoprog.
Прогноз погоди в Україні на 31 березня
За прогнозом синоптиків, у вівторок буде хмарно протягом дня. На всій території України очікується дощова погода, яка викликана впливом малорухомого циклону.
Синоптики попереджають також про мокрий сніг, який випаде 31 березня на крайньому заході та у Карпатах. Місцями в Україні буде туман. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.
Вночі температура повітря буде коливатися в діапазоні +5…+11 °С. Вдень синоптики обіцяють до +9…+15 °С. На крайньому заході країни протягом доби буде +2…+7 °С.
Як зазначають синоптики, кількість опадів протягом наступних кількох днів значно збільшиться. Це пов'язано з загостренням атмосферних фронтів та зниженням атмосферного тиску. Водночас температурний фон передбачається вищим за норму. Похолодання можливе тільки в західній частині України.
