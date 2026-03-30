Головна Новини дня Мокрий сніг, дощ та туман прогнозують в Україні завтра

Мокрий сніг, дощ та туман прогнозують в Україні завтра

Дата публікації: 30 березня 2026 16:36
Мокрий сніг, дощ та туман прогнозують в Україні завтра
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні погода продовжить псуватися. У вівторок, 31 березня, в більшості областей очікуються опади. У деяких регіонах можливий мокрий сніг. Водночас синоптики прогнозують до +15 °С.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Meteoprog.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня

За прогнозом синоптиків, у вівторок буде хмарно протягом дня. На всій території України очікується дощова погода, яка викликана впливом малорухомого циклону.

У вівторок, 31 березня, в Україні буде погіршення погоди
Прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Синоптики попереджають також про мокрий сніг, який випаде 31 березня на крайньому заході та у Карпатах. Місцями в Україні буде туман. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря буде коливатися в діапазоні +5…+11 °С. Вдень синоптики обіцяють до +9…+15 °С. На крайньому заході країни протягом доби буде +2…+7 °С.

Як зазначають синоптики, кількість опадів протягом наступних кількох днів значно збільшиться. Це пов'язано з загостренням атмосферних фронтів та зниженням атмосферного тиску. Водночас температурний фон передбачається вищим за норму. Похолодання можливе тільки в західній частині України.

Раніше Новини.LIVE публікували прогноз погоди в Україні на увесь тиждень. Протягом кількох наступних днів дощитиме у всіх регіонах. Очікується незначне похолодання.

Також ми розповідали про те, що сьогодні, 30 березня, значних магнітних бур на Землі не очікується. Водночас геомагнітне поле буде у збудженому стані. Метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття.

погода синоптик погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
