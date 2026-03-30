Магнітні бурі на 30 березня: на Сонці відбулося три спалахи
У понеділок, 30 березня 2026 року, на Землі не очікується сильних магнітних бур, проте геомагнітне поле залишатиметься у збудженому стані. Сонячна активність перебуватиме на помірному рівні з невеликою ймовірністю сильних спалахів. Метеозалежним людям варто планувати день та контролювати ризики для здоров’я.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 30 березня
На початку тижня, 30 березня, магнітосфера Землі буде стабільною, але все ж перебуватиме у стані помірного збудження.
Протягом минулої доби сонячна активність залишалася низькою: зафіксовано три спалахи класу С, які практично не впливають на геомагнітне поле планети.
За прогнозами на понеділок, геомагнітна активність коливатиметься від спокійного рівня до слабкого шторму. Імовірність спалахів М-класу становить близько 50%, а Х-класу — 10%. Загальна кількість сонячних плям на поверхні Сонця наразі налічує 28.
Магнітні бурі можуть мати вплив на самопочуття людей, тому медики радять звертати увагу на своє здоров’я у дні, коли очікуються коливання геомагнітного поля. Такі попередження допомагають знизити ризик серцево-судинних ускладнень, зокрема інфарктів та інсультів.
Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей
Геомагнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, спричинені активністю Сонця. Наукові дослідження показують, що для більшості людей прямий фізичний вплив цих явищ є незначним, проте деякі люди можуть відчувати тимчасові зміни самопочуття, особливо якщо вони мають підвищену метеочутливість або хронічні захворювання.
Можливі симптоми у такі дні включають:
- головний біль;
- слабкість;
- запаморочення;
- порушення сну;
- підвищену втому та перепади настрою.
У людей із серцево-судинними проблемами статистично може спостерігатися короткочасне підвищення тиску або прискорене серцебиття. Водночас наукові дані не свідчать про прямий вплив магнітних бур на розвиток серйозних захворювань у здорових людей.
Медики радять у дні прогнозованих геомагнітних коливань дотримуватися простих правил: достатньо відпочивати, підтримувати регулярний сон, уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, пити достатньо води та контролювати режим харчування.
Такі заходи допомагають знизити ризик погіршення самопочуття та підтримують організм у стабільному стані, незалежно від активності Сонця.
