Головна Новини дня Магнітні бурі на 30 березня: на Сонці відбулося три спалахи

Дата публікації: 30 березня 2026 11:03
Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 30 березня 2026 року, на Землі не очікується сильних магнітних бур, проте геомагнітне поле залишатиметься у збудженому стані. Сонячна активність перебуватиме на помірному рівні з невеликою ймовірністю сильних спалахів. Метеозалежним людям варто планувати день та контролювати ризики для здоров’я.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 30 березня

На початку тижня, 30 березня, магнітосфера Землі буде стабільною, але все ж перебуватиме у стані помірного збудження.

Протягом минулої доби сонячна активність залишалася низькою: зафіксовано три спалахи класу С, які практично не впливають на геомагнітне поле планети.

За прогнозами на понеділок, геомагнітна активність коливатиметься від спокійного рівня до слабкого шторму. Імовірність спалахів М-класу становить близько 50%, а Х-класу — 10%. Загальна кількість сонячних плям на поверхні Сонця наразі налічує 28.

Магнітні бурі можуть мати вплив на самопочуття людей, тому медики радять звертати увагу на своє здоров’я у дні, коли очікуються коливання геомагнітного поля. Такі попередження допомагають знизити ризик серцево-судинних ускладнень, зокрема інфарктів та інсультів.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людей

Геомагнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, спричинені активністю Сонця. Наукові дослідження показують, що для більшості людей прямий фізичний вплив цих явищ є незначним, проте деякі люди можуть відчувати тимчасові зміни самопочуття, особливо якщо вони мають підвищену метеочутливість або хронічні захворювання.

Можливі симптоми у такі дні включають:

  • головний біль;
  • слабкість;
  • запаморочення;
  • порушення сну;
  • підвищену втому та перепади настрою.

У людей із серцево-судинними проблемами статистично може спостерігатися короткочасне підвищення тиску або прискорене серцебиття. Водночас наукові дані не свідчать про прямий вплив магнітних бур на розвиток серйозних захворювань у здорових людей.

Медики радять у дні прогнозованих геомагнітних коливань дотримуватися простих правил: достатньо відпочивати, підтримувати регулярний сон, уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, пити достатньо води та контролювати режим харчування.

Такі заходи допомагають знизити ризик погіршення самопочуття та підтримують організм у стабільному стані, незалежно від активності Сонця.

Новини.LIVE повідомляли, що на 30 березня синоптики прогнозували дощі в Україні. Також у понеділок очікується доволі потужний вітер. Проте температура повітря вдень подекуди буде до +19 °С.

Також Новини.LIVE інформували про прогноз магнітної активності Землі на кінець березня. Тривалих магнітних бур не очікується, проте можливі короткі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
