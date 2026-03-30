Главная Новости дня Магнитные бури на 30 марта: на Солнце произошло три вспышки

Дата публикации 30 марта 2026 11:03
Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: коллаж Новини.LIVE

В понедельник, 30 марта 2026 года, на Земле не ожидается сильных магнитных бурь, однако геомагнитное поле будет оставаться в возбужденном состоянии. Солнечная активность будет находиться на умеренном уровне с небольшой вероятностью сильных вспышек. Метеозависимым людям стоит планировать день и контролировать риски для здоровья.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 30 марта

В начале недели, 30 марта, магнитосфера Земли будет стабильной, но все же будет находиться в состоянии умеренного возбуждения.

За прошедшие сутки солнечная активность оставалась низкой: зафиксировано три вспышки класса С, которые практически не влияют на геомагнитное поле планеты.

По прогнозам на понедельник, геомагнитная активность будет колебаться от спокойного уровня до слабого шторма. Вероятность вспышек М-класса составляет около 50%, а Х-класса — 10%. Общее количество солнечных пятен на поверхности Солнца сейчас насчитывает 28.

Читайте также:

Магнитные бури могут иметь влияние на самочувствие людей, поэтому медики советуют обращать внимание на свое здоровье в дни, когда ожидаются колебания геомагнитного поля. Такие предупреждения помогают снизить риск сердечно-сосудистых осложнений, в частности инфарктов и инсультов.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Геомагнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца. Научные исследования показывают, что для большинства людей прямое физическое влияние этих явлений незначительно, однако некоторые люди могут испытывать временные изменения самочувствия, особенно если они имеют повышенную метеочувствительность или хронические заболевания.

Возможные симптомы в такие дни включают:

  • головная боль;
  • слабость;
  • головокружение;
  • нарушение сна;
  • повышенную усталость и перепады настроения.

У людей с сердечно-сосудистыми проблемами статистически может наблюдаться кратковременное повышение давления или учащенное сердцебиение. В то же время научные данные не свидетельствуют о прямом влиянии магнитных бурь на развитие серьезных заболеваний у здоровых людей.

Медики советуют в дни прогнозируемых геомагнитных колебаний придерживаться простых правил: достаточно отдыхать, поддерживать регулярный сон, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, пить достаточно воды и контролировать режим питания.

Такие меры помогают снизить риск ухудшения самочувствия и поддерживают организм в стабильном состоянии, независимо от активности Солнца.

Новини.LIVE сообщали, что на 30 марта синоптики прогнозировали дожди в Украине. Также в понедельник ожидается довольно мощный ветер. Однако температура воздуха днем местами будет до +19 °С.

Также Новини.LIVE информировали о прогнозе магнитной активности Земли на конец марта. Длительных магнитных бурь не ожидается, однако возможны короткие периоды повышенной геомагнитной активности.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
