Синоптики прогнозируют завтра в Украине дожди и до +19 °С

Новая неделя в Украине начнется с осадков. В понедельник, 30 марта, в большинстве областей испортится погода из-за дождя. В то же время синоптики прогнозируют до +19 °С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Meteoprog и Укргидрометцентр.

Прогноз от Укргидрометцентра на 30 марта

Завтра синоптики предупреждают об осадках в большинстве областей. Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с.

Ночью синоптики прогнозируют +3...+8 °С, а днем будет +9...+14 °С. В западных областях ожидается +6...+11 °С. На юге и востоке страны ночью будет +6...+11 °С, а днем +14...+19 °С.

Прогноз на 30 марта от Meteoprog

В Винницкой области будет пасмурно, осадков не ожидается. Ночью прогнозируют +6...+8°С, а днем ожидается +10...+12°С.

В Черкасской области будет облачно, но без осадков. Ночью ожидается +6...+8°С, днем синоптики прогнозируют +10...+12°С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью +5...+7°С, днем +11...+13°С. Ветер северный, 4-6 м/с.

В Полтавской области облачно, местами небольшой дождь. Температура ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С. Ветер северный, 4-7 м/с.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью +6...+8°С, днем +11...+13°С. Ветер северный, 4-7 м/с.

В Киевской области пасмурно, без осадков. Температура ночью +6...+8°С, днем +9...+11°С. Ветер северный, 4-6 м/с.

В Житомирской области облачно, без осадков. Температура ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С. Ветер северный, 4-6 м/с.

Черниговская область: будет пасмурно, местами возможен дождь. Ночью стоит ожидать +5...+7°С, а днем будет +8...+10°С.

На Сумщине завтра будет облачно, небольшой дождь. Ночью ожидается +5...+7°С, днем прогнозируют +8...+10°С.

Во Львовской области облачно с дождем. Температура ночью +7...+9°С, а днем ожидается +10...+12°С.

В Волынской области тоже завтра пасмурно, местами возможен дождь. Ночью прогнозируют +6...+8°С, а днем +9...+11°С.

В Ровенской области облачно и небольшой дождь. Ночью будет +6...+8°С, а днем +9...+11°С.

Тернопольскую область также местами затянут дожди. Температура ночью будет +6...+8°С, днем в пределах +10...+12°С.

В Хмельницкой области ожидается пасмурная погода, но без существенных осадков. Ночью +6...прогнозируют +8°С, а днем +10...+12°С.

Ивано-Франковская область: будет облачно и дождливо. Ночью ожидается +7...+9°С, а днем +10...+12°С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, местами возможен дождь. Температура ночью в пределах +7...+9°С, а днем будет +11...+13°С.

На Закарпатье будет переменная облачность, но без осадков. Ночью ожидается +8...+10°С, а днем +13...+15°С.

На Харьковщине облачно, местами прогнозируют дождь. Температура ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С.

В Донецкой области будет облачно с прояснениями, осадков ждать не стоит. Ночью прогнозируют +6...+8°С, а днем +11...+13°С.

На Луганщине будет облачно и без осадков. Ночью температура будет в пределах +5...+7°С, а днем +10...+12°С.

В Запорожской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.

На Херсонщине будет ясно , без осадков. Ночью прогнозируют +6...+8°С, а днем +13...+15°С.

В Николаевской области будет солнечно. Осадков не прогнозируют. Температура ночью +6...+8°С, днем +13...+15°С.

В Одесской области также будет ясно, без дождя. Температура ночью будет в пределах +7...+9°С, а днем +13...+15°С.

В Крыму завтра будет солнечно, без осадков. Ночью будет +7...+9°С. Днем прогнозируют +14...+16°С.

