Видео

Главная Новости дня Синоптики прогнозируют завтра в Украине дожди и до +19 °С

Синоптики прогнозируют завтра в Украине дожди и до +19 °С

Дата публикации 29 марта 2026 23:56
Синоптики прогнозируют завтра в Украине дожди и до +19 °С
Парень с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Новая неделя в Украине начнется с осадков. В понедельник, 30 марта, в большинстве областей испортится погода из-за дождя. В то же время синоптики прогнозируют до +19 °С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Meteoprog и Укргидрометцентр.

Прогноз от Укргидрометцентра на 30 марта

Завтра синоптики предупреждают об осадках в большинстве областей. Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с.

В Україні завтра, 30 березня, буде дощ майже у всіх областях
Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Ночью синоптики прогнозируют +3...+8 °С, а днем будет +9...+14 °С. В западных областях ожидается +6...+11 °С. На юге и востоке страны ночью будет +6...+11 °С, а днем +14...+19 °С.

В Україні завтра, 30 березня, буде дощ майже у всіх областях
Прогноз от Укргидрометцентра на 30 марта. Фото: скриншот

Прогноз на 30 марта от Meteoprog

В Винницкой области будет пасмурно, осадков не ожидается. Ночью прогнозируют +6...+8°С, а днем ожидается +10...+12°С.

В Черкасской области будет облачно, но без осадков. Ночью ожидается +6...+8°С, днем синоптики прогнозируют +10...+12°С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью +5...+7°С, днем +11...+13°С. Ветер северный, 4-6 м/с.

В Україні завтра, 30 березня, буде дощ майже у всіх областях
Прогноз погоды на 30 марта. Фото: скриншот

В Полтавской области облачно, местами небольшой дождь. Температура ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С. Ветер северный, 4-7 м/с.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью +6...+8°С, днем +11...+13°С. Ветер северный, 4-7 м/с.

В Киевской области пасмурно, без осадков. Температура ночью +6...+8°С, днем +9...+11°С. Ветер северный, 4-6 м/с.

В Житомирской области облачно, без осадков. Температура ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С. Ветер северный, 4-6 м/с.

Черниговская область: будет пасмурно, местами возможен дождь. Ночью стоит ожидать +5...+7°С, а днем будет +8...+10°С.

На Сумщине завтра будет облачно, небольшой дождь. Ночью ожидается +5...+7°С, днем прогнозируют +8...+10°С.

Во Львовской области облачно с дождем. Температура ночью +7...+9°С, а днем ожидается +10...+12°С.

В Волынской области тоже завтра пасмурно, местами возможен дождь. Ночью прогнозируют +6...+8°С, а днем +9...+11°С.

В Ровенской области облачно и небольшой дождь. Ночью будет +6...+8°С, а днем +9...+11°С.

Тернопольскую область также местами затянут дожди. Температура ночью будет +6...+8°С, днем в пределах +10...+12°С.

В Хмельницкой области ожидается пасмурная погода, но без существенных осадков. Ночью +6...прогнозируют +8°С, а днем +10...+12°С.

Ивано-Франковская область: будет облачно и дождливо. Ночью ожидается +7...+9°С, а днем +10...+12°С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, местами возможен дождь. Температура ночью в пределах +7...+9°С, а днем будет +11...+13°С.

На Закарпатье будет переменная облачность, но без осадков. Ночью ожидается +8...+10°С, а днем +13...+15°С.

На Харьковщине облачно, местами прогнозируют дождь. Температура ночью +5...+7°С, днем +9...+11°С.

В Донецкой области будет облачно с прояснениями, осадков ждать не стоит. Ночью прогнозируют +6...+8°С, а днем +11...+13°С.

На Луганщине будет облачно и без осадков. Ночью температура будет в пределах +5...+7°С, а днем +10...+12°С.

В Запорожской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью +6...+8°С, днем +12...+14°С.

На Херсонщине будет ясно , без осадков. Ночью прогнозируют +6...+8°С, а днем +13...+15°С.

В Николаевской области будет солнечно. Осадков не прогнозируют. Температура ночью +6...+8°С, днем +13...+15°С.

В Одесской области также будет ясно, без дождя. Температура ночью будет в пределах +7...+9°С, а днем +13...+15°С.

В Крыму завтра будет солнечно, без осадков. Ночью будет +7...+9°С. Днем прогнозируют +14...+16°С.

Ранее Новини.LIVE публиковали прогноз погоды в Украине на неделю. Как отмечают синоптики, с 30 марта по 5 апреля погода значительно испортится. Ожидаются осадки в большинстве областей.

Кроме того, мы рассказывали о том, какой будет солнечная активность в конце марта. Хотя и магнитных бурь не будет, но метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
