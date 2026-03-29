Синоптики прогнозують завтра в Україні дощі та до +19 °С
Новий тиждень в Україні розпочнеться з опадів. В понеділок, 30 березня, у більшості областей зіпсується погода через дощ. Водночас синоптики прогнозують до +19 °С.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Meteoprog та Укргідрометцентр.
Прогноз від Укргідрометцентру на 30 березня
Завтра синоптики попереджають про опади у більшості областей. Вітер буде переважно північний, 5-10 м/с.
Вночі синоптики прогнозують +3...+8 °С, а вдень буде +9...+14 °С. У західних областях очікується +6...+11 °С. На півдні та сході країни вночі буде +6...+11 °С, а вдень +14...+19 °С.
Прогноз на 30 березня від Meteoprog
У Вінницькій області буде похмуро, опадів не очікується. Вночі прогнозують +6…+8°С, а вдень очікується +10…+12°С.
У Черкаській області буде хмарно, але без опадів. Вночі очікується +6…+8°С, вдень синоптики прогнозують +10…+12°С.
У Кіровоградській області мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі +5…+7°С, вдень +11…+13°С. Вітер північний, 4–6 м/с.
У Полтавській області хмарно, місцями невеликий дощ. Температура вночі +5…+7°С, вдень +9…+11°С. Вітер північний, 4–7 м/с.
У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі +6…+8°С, вдень +11…+13°С. Вітер північний, 4–7 м/с.
У Київській області похмуро, без опадів. Температура вночі +6…+8°С, вдень +9…+11°С. Вітер північний, 4–6 м/с.
У Житомирській області хмарно, без опадів. Температура вночі +5…+7°С, вдень +9…+11°С. Вітер північний, 4–6 м/с.
Чернігівська область: буде похмуро, місцями можливий дощ. Вночі варто очікувати +5…+7°С, а вдень буде +8…+10°С.
На Сумщині завтра буде хмарно, невеликий дощ. Вночі очікується +5…+7°С, вдень прогнозують +8…+10°С.
У Львівській області хмарно з дощем. Температура вночі +7…+9°С, а вдень очікується +10…+12°С.
У Волинській області теж завтра похмуро, місцями можливий дощ. Вночі прогнозують +6…+8°С, а вдень +9…+11°С.
На Рівненщині хмарно та невеликий дощ. Вночі буде +6…+8°С, а вдень +9…+11°С.
Тернопільську область також місцями затягнуть дощі. Температура вночі буде +6…+8°С, вдень в межах +10…+12°С.
На Хмельниччині очікується похмура погода, але без істотних опадів. Вночі прогнозують +6...+8°С, а вдень +10…+12°С.
Івано-Франківська область: буде хмарно та дощитиме. Вночі очікується +7…+9°С, а вдень +10…+12°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. Температура вночі в межах +7…+9°С, а вдень буде +11…+13°С.
На Закарпатті буде мінлива хмарність, але без опадів. Вночі очікується +8…+10°С, а вдень +13…+15°С.
На Харківщині хмарно, місцями прогнозують дощ. Температура вночі +5…+7°С, вдень +9…+11°С.
На Донеччині буде хмарно з проясненнями, на опади чекати не варто. Вночі прогнозують +6…+8°С, а вдень +11…+13°С.
На Луганщині буде хмарно та без опадів. Вночі температура буде в межах +5…+7°С, а вдень +10…+12°С.
У Запорізькій області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі +6…+8°С, вдень +12…+14°С.
На Херсонщині буде ясно, без опадів. Вночі прогнозують +6…+8°С, а вдень +13…+15°С.
У Миколаївській області буде сонячно. Опадів не прогнощзують. Температура вночі +6…+8°С, вдень +13…+15°С.
На Одещині також буде ясно, без дощу. Температура вночі буде в межах +7…+9°С, а вдень +13…+15°С.
У Криму завтра буде сонячно, без опадів. Вночі буде +7…+9°С. Вдень прогнозують +14…+16°С.
