Мокрый снег, дождь и туман прогнозируют в Украине завтра

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине погода продолжит портиться. Во вторник, 31 марта, в большинстве областей ожидаются осадки. В некоторых регионах возможен мокрый снег. В то же время синоптики прогнозируют до +15 °С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине на 31 марта

По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачно в течение дня. На всей территории Украины ожидается дождливая погода, которая вызвана влиянием малоподвижного циклона.

Прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Синоптики предупреждают также о мокром снеге, который выпадет 31 марта на крайнем западе и в Карпатах. Местами в Украине будет туман. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне +5...+11 °С. Днем синоптики обещают до +9...+15 °С. На крайнем западе страны в течение суток будет +2...+7 °С.

Читайте также:

Как отмечают синоптики, количество осадков в течение следующих нескольких дней значительно увеличится. Это связано с обострением атмосферных фронтов и снижением атмосферного давления. В то же время температурный фон предполагается выше нормы. Похолодание возможно только в западной части Украины.

