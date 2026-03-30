Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Мокрый снег, дождь и туман прогнозируют в Украине завтра

Мокрый снег, дождь и туман прогнозируют в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 16:36
Мокрый снег, дождь и туман прогнозируют в Украине завтра
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине погода продолжит портиться. Во вторник, 31 марта, в большинстве областей ожидаются осадки. В некоторых регионах возможен мокрый снег. В то же время синоптики прогнозируют до +15 °С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине на 31 марта

По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачно в течение дня. На всей территории Украины ожидается дождливая погода, которая вызвана влиянием малоподвижного циклона.

У вівторок, 31 березня, в Україні буде погіршення погоди
Прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Синоптики предупреждают также о мокром снеге, который выпадет 31 марта на крайнем западе и в Карпатах. Местами в Украине будет туман. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне +5...+11 °С. Днем синоптики обещают до +9...+15 °С. На крайнем западе страны в течение суток будет +2...+7 °С.

Как отмечают синоптики, количество осадков в течение следующих нескольких дней значительно увеличится. Это связано с обострением атмосферных фронтов и снижением атмосферного давления. В то же время температурный фон предполагается выше нормы. Похолодание возможно только в западной части Украины.

Ранее Новини.LIVE публиковали прогноз погоды в Украине на всю неделю. В течение нескольких следующих дней будет дождливо во всех регионах. Ожидается незначительное похолодание.

Также мы рассказывали о том, что сегодня, 30 марта, значительных магнитных бурь на Земле не ожидается. В то же время геомагнитное поле будет в возбужденном состоянии. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Ваша пробная версия Premium закончилась

погода синоптик погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации