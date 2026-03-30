Гидрометцентр предупреждает о дождях почти по всей Украине сегодня

Гидрометцентр предупреждает о дождях почти по всей Украине сегодня

Дата публикации 30 марта 2026 06:25
Женщина с зонтом идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 30 марта, дали синоптики. Будет облачно. Без дождей обойдется только ночью в северных и большинстве западных регионов.

Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 30 марта

Погода в Украине 30 марта 2026 года
Карта "Погода в Украине 30 марта 2026 года" от Укргидрометцентра

Преимущественно северный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +3...+8 °С, а днем поднимутся до +9...+14 °С. На западе ожидается +6...+11 °С. Теплее всего будет на юге и востоке: ночью +6...+11 °С, днем +14...+19 °С.

Температуры в Украине 30 марта 2026 года
Карта температур в Украине на 30 марта 2026 года от Meteopost.com 

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ночью без осадков, а днем дождь. Скорость северного ветра — 5–10 м/с. Ночная температура в области — +3...+8 °С, а в столице — +6...+8 °С. Днем в Киеве потеплеет до +9...+11 °С, а в Киевской области — до +9...+14 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog сообщал, какая погода будет в Украине на ближайшей неделе. Ожидается похолодание. В большинстве регионов пройдут дожди, а в некоторых — даже снег.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр и Meteoprog писал, что 19 марта в Украине ухудшатся погодные условия. Почти по всей стране пройдут дожди. Правда, будет тепло: до +19 °С.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
