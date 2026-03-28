Украину завтра накроют дожди: предупреждение синоптиков:

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 29 марта, будет облачная погода с прояснениями. Дождь ожидается в большинстве западных, Винницкой, Одесской и в восточных и юго-восточных областях. В то же время температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14...+19 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Погода на 29 марта от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что 29 марта в большинстве западных, Винницкой, Одесской, а днем и в восточных и юго-восточных областях будет небольшой. А ночью в Карпатах осадки будут значительными. На остальной территории без осадков. В то же время в Приазовье ночью и утром местами туман.

Температура в Украине 29 марта. Фото: Укргидрометцентр

В течение дня возможен ветер северо-восточного направления с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4...+9 °С, а днем поднимется до +14...+19 °С. В то же время в западных областях ожидается +11...+16 °С, а в Карпатах ночью и днем будет +2...+7 °С.

Прогноз погоды 29 марта от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует, что завтра дождь наиболее вероятен в западных областях Украины и на юге Одесской области. Также небольшие осадки пройдут на Луганщине. Однако все же большая часть территории Украины побудет без дождя.

Карта температур на 29 марта. Фото: Метеопост

Ветер ожидается восточный и северо-восточный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в дневные часы в большинстве областей Украины ожидается +12...+18 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 марта на Солнце зафиксировали девять вспышек класса С. Несмотря на это сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируют.

Также мы писали, что 29 марта украинцы перейдут на летнее время, в результате чего световой день станет длиннее. В то же время некоторым может понадобиться время для адаптации организма.