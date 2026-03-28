Україну завтра накриють дощі: попередження синоптиків

В Україні у неділю, 29 березня, буде хмарна погода з проясненнями. Дощ очікується у більшості західних, Вінницькій, Одеській і в східних та південно-східних областях. Водночас температура повітря вдень коливатиметься в межах +14...+19 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко.

Погода на 29 березня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що 29 березня у більшості західних, Вінницькій, Одеській, а вдень і в східних та південно-східних областях буде невеликий. А вночі в Карпатах опади будуть значними. На решті території без опадів. Водночас в Приазов'ї вночі та вранці місцями туман.

Температура в Україні 29 березня. Фото: Укргідрометцентр

Упродовж дня можливий вітер північно-східного напрямку з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4...+9 °С, а вдень підніметься до +14...+19 °С. Водночас в західних областях очікується +11...+16 °С, а в Карпатах вночі та вдень буде +2...+7 °С.

Прогноз погоди 29 березня від Наталки Діденко

Наталка Діденко прогнозує, що завтра дощ найбільш ймовірний у західних областях України та на півдні Одещини. Також невеликі опади пройдуть на Луганщині. Проте все ж більша частина території України побуде без дощу.

Карта температур на 29 березня. Фото: Метеопост

Вітер очікується східний та північно-східний, помірний, часом рвучкий. Температура повітря у денні години в більшості областей України очікується +12...+18 °С.

