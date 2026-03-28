Україна
Україну завтра накриють дощі: попередження синоптиків

Україну завтра накриють дощі: попередження синоптиків

Дата публікації: 28 березня 2026 23:06
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у неділю, 29 березня, буде хмарна погода з проясненнями. Дощ очікується у більшості західних, Вінницькій, Одеській і в східних та південно-східних областях. Водночас температура повітря вдень коливатиметься в межах +14...+19 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко

Погода на 29 березня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що 29 березня у більшості західних, Вінницькій, Одеській, а вдень і в східних та південно-східних областях буде невеликий. А вночі в Карпатах опади будуть значними. На решті території без опадів. Водночас в Приазов'ї вночі та вранці місцями туман.

Прогноз погоди в Україні 29 березня
Температура в Україні 29 березня. Фото: Укргідрометцентр

Упродовж дня можливий вітер північно-східного напрямку з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4...+9 °С, а вдень підніметься до +14...+19 °С. Водночас в західних областях очікується +11...+16 °С, а в Карпатах вночі та вдень буде +2...+7 °С.

Прогноз погоди 29 березня від Наталки Діденко

Наталка Діденко прогнозує, що завтра дощ найбільш ймовірний у західних областях України та на півдні Одещини. Також невеликі опади пройдуть на Луганщині. Проте все ж більша частина території України побуде без дощу.

Карта температур на 29 березня. Фото: Метеопост

Вітер очікується східний та північно-східний, помірний, часом рвучкий. Температура повітря у денні години в більшості областей України очікується +12...+18 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 березня на Сонці зафіксували дев'ять спалахів класу С. Попри це сильних магнітних бур на Землі не прогнозують.

Також ми писали, що 29 березня українці перейдуть на літній час, внаслідок чого світловий день стане довшим. Водночас деяким може знадобитися час для адаптації організму.

Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
