Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Гідрометцентр попереджає про дощі майже по всій Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 06:25
Жінка з парасолькою йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 30 березня, надали синоптики. Буде хмарно. Без дощі обійдеться лише вночі в північних і більшості західних регіонів.

Про це в неділю, 29 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 30 березня 

Погода в Україні 30 березня 2026 року
Карта "Погода в Україні 30 березня 2026 року" від Укргідрометцентру

Переважно північний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +3...+8 °С, а вдень піднімуться до +9...+14 °С. На заході очікується +6...+11 °С. Найтепліше буде на півдні та сході: уночі +6...+11 °С, удень +14...+19 °С.

Температури в Україні 30 березня 2026 року
Карта температур в Україні на 30 березня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі без опадів, а вдень дощ. Швидкість північного вітру — 5–10 м/с. Нічна температура в області — +3...+8 °С, а у столиці — +6...+8 °С. Удень у Києві потеплішає до +9...+11 °С, а на Київщині — до +9...+14 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog повідомляв, яка погода буде в Україні найближчого тижня. Очікується похолодання. У більшості регіонів пройдуть дощі, а в деяких — навіть сніг.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр і Meteoprog писав, що 19 березня в Україні погіршаться погодні умови. Майже по всій країні пройдуть дощі. Щоправда, буде тепло: до +19 °С.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна
Автор:
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації