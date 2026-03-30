Гідрометцентр попереджає про дощі майже по всій Україні сьогодні

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 30 березня, надали синоптики. Буде хмарно. Без дощі обійдеться лише вночі в північних і більшості західних регіонів.

Про це в неділю, 29 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 30 березня

Карта "Погода в Україні 30 березня 2026 року" від Укргідрометцентру

Переважно північний вітер сягне 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +3...+8 °С, а вдень піднімуться до +9...+14 °С. На заході очікується +6...+11 °С. Найтепліше буде на півдні та сході: уночі +6...+11 °С, удень +14...+19 °С.

Карта температур в Україні на 30 березня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Уночі без опадів, а вдень дощ. Швидкість північного вітру — 5–10 м/с. Нічна температура в області — +3...+8 °С, а у столиці — +6...+8 °С. Удень у Києві потеплішає до +9...+11 °С, а на Київщині — до +9...+14 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog повідомляв, яка погода буде в Україні найближчого тижня. Очікується похолодання. У більшості регіонів пройдуть дощі, а в деяких — навіть сніг.

