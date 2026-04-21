Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Гидрометцентр предупредил о похолодании и ливнях в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 05:35
Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на вторник, 21 апреля, сообщили синоптики. Примерно в половине областей Украины ожидаются дожди. Кроме того, будет немного прохладнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 21 апреля от Укргидрометцентра

Ночью, кроме северной части, днем на Прикарпатье, Закарпатье, юге и юго-востоке ожидались умеренные, местами значительные дожди. Ветер был преимущественно северный, 7-12 метров в секунду, а в южных областях местами порывы до 20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 21 квітня
Погода в Украине 21 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +1...+6 °С, в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях в воздухе будут заморозки - 0...-3 °С. Днем ожидается +7...+12 °С.

В Карпатах будет мокрый снег, а температура в течение суток от -3 °С до +2 °С.

Читайте также:

Объявление опасности

Синоптики объявили второй уровень опасности из-за заморозков в воздухе в северных, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях

Заморозки в Україні 21 травня
Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине 21 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на сегодня от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что сегодня дожди ожидаются на западе, ближе к Карпатам, а также на юго-востоке.

Ближайшей ночью на юге и юго-востоке, днем на Запорожье и Донетчине возможны сильные ливни.

Погода в Україні 21 квітня
Прогноз погоды в Украине на 21 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха ночью +1...+7 °С, местами заморозки 0...-3 °С, кроме южной части. Днем ожидается +5...+11 °С. Ветер будет северный, но временами порывистый.

В столице осадков не предвидится. Ветер северный и умеренный. Ночью ожидается +1...+3 °С, возможны заморозки. Днем температура воздуха повысится до +8...+10 °С.

Диденко добавила, что возможно потепление примерно с 4 мая.

null
Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, в течение этой недели в Украине будет неустойчивая и холодная погода. Ожидаются осадки, сильный ветер и ночные заморозки.

А в марте в Карпатах на горе Поп Иван зафиксировали большое количество снега и сильный мороз. Температура воздуха на вершине снизилась до -8 °C.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации