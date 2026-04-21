Гідрометцентр попередив про похолодання і зливи в Україні сьогодні
Прогноз погоди на вівторок, 21 квітня, повідомили синоптики. Приблизно у половині областей України очікуються дощі. Окрім того, буде трохи прохолодніше.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.
Прогноз погоди в Україні на 21 квітня від Укргідрометцентру
Вночі, крім північної частини, вдень на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході очікувались помірні, місцями значні дощі. Вітер був переважно північний, 7-12 метрів на секунду, а у південних областях місцями пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +1...+6 °С, у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в повітрі будуть заморозки — 0...-3 °С. Вдень очікується +7...+12 °С.
У Карпатах буде мокрий сніг, а температура упродовж доби від -3 °С до +2 °С.
Оголошення небезпеки
Синоптики оголосили другий рівень небезпечності через заморозки в повітрі у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях
Прогноз погоди на сьогодні від Наталки Діденко
Синоптик зазначила, що сьогодні дощі очікуються на заході, ближче до Карпат, а також на південному сході.
Найближчої ночі на півдні та південному сході, вдень на Запоріжжі та Донеччині можливі сильні зливи.
Температура повітря вночі +1...+7 °С, місцями заморозки 0...-3 °С, крім південної частини. Вдень очікується +5...+11 °С. Вітер буде північний, але часом рвучкий.
У столиці опадів не передбачається. Вітер північний та помірний. Вночі очікується +1...+3 °С, можливі заморозки. Вдень температура повітря підвищиться до +8...+10 °С.
Діденко додала, що можливе потепління приблизно з 4 травня.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, упродовж цього тижня в Україні буде нестійка та холодна погода. Очікуються опади, сильний вітер та нічні заморозки.
А у березні у Карпатах на горі Піп Іван зафіксували велику кількість снігу та сильний мороз. Температура повітря на вершині знизилася до -8 °C.
