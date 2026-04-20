Головна Новини дня Багато опадів і похолодання: прогноз погоди в Україні на тиждень

Багато опадів і похолодання: прогноз погоди в Україні на тиждень

Дата публікації: 20 квітня 2026 08:02
Погода в Україні на тиждень 20-26 квітня — буде багато дощів
Прохолодна та дощова погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні наступного тижня, 20-26 квітня, очікується нестійка та значно холодніша, ніж зазвичай, погода. Синоптики прогнозують часті опади, поривчастий вітер і нічні заморозки в окремих регіонах. Погіршення погодних умов пов’язане з активізацією циклонів та надходженням холодного повітря з півночі Європи. Через це температура буде нижчою за кліматичну норму, а опади місцями супроводжуватимуться мокрим снігом.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Meteoprog. 

Погода в Україні 20 квітня

У понеділок, 20 квітня, дощі пройдуть у західних областях, місцями — у центрі та на Одещині. На решті території — без істотних опадів. Вночі та вранці можливі тумани.

Температура вночі становитиме +2…+8 °С, але у північних, центральних і східних регіонах можливі заморозки до -3 °С. Вдень повітря прогріється до +9…+15 °С, на заході місцями лише +3…+8 °С.

Карта температур на 20 квітня. Фото: Meteoprog

Погода в Україні 21 квітня

У вівторок, 21 квітня, більшість областей накриють дощі, на півночі Лівобережжя місцями значні. У Карпатах можливий мокрий сніг. Температура вночі +2…+8 °С, із заморозками у північних та західних регіонах, вдень — +9…+15 °С, але в центрі та на північному сході — лише +3…+8 °С.

Карта температур на 21 квітня. Фото: Meteoprog

Погода в Україні 22 квітня

У середу, 22 квітня, опади у вигляді дощу та мокрого снігу вночі очікуються на півночі Лівобережжя. Вдень невеликі дощі пройдуть у західних і центральних областях. Крім того, буде вітер північно-західного напрямку з поривами 7-12 м/с.

Карта температур на 22 квітня. Фото: Meteoprog

Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні 0…+5 °С, у більшості областей заморозки у повітрі до -3 °С. Вдень температура становитиме +8…+13 °С, на північному сході +3…+8 °С.

Погода в Україні 23 квітня

У четвер, 23 квітня, вночі переважно без опадів, але вдень дощі охоплять північ, захід і центр. На Правобережжі можливі сильні пориви вітру до 15–20 м/с

Карта температур на 23 квітня. Фото: Meteoprog

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки до -2 °С; у денний час +11…+16 °С, на крайній півночі +6…+11 °С.

Погода в Україні 24 квітня

У п'ятницю, 24 квітня, під впливом циклонічної діяльності знову на більшій частині території країни пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Лише у Криму та на крайньому півдні без істотних опадів. Також переважатиме західний та південно-західний вітер 7-12 м/с, а на Лівобережжі вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Карта температур на 24 квітня. Фото: Метеопост

Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки до -3 °С; у денний час +12…+17 °С, у північно-західних областях +7…+12 °С.

Погода в Україні 25 квітня

У суботу, 25 квітня, опади очікуються на півночі, у центрі та на південному заході. Вночі +2…+7 °С із заморозками на заході, вдень — від +7…+12 °С на Правобережжі до +13…+18 °С на Лівобережжі.

Карта температур на 25 квітня. Фото: Метеопост

Погода в Україні 26 квітня

У неділю, 26 квітня, продовжиться період нестійкої та дощової погоди. Під впливом атмосферних фронтів у більшості областей пройдуть опади різної інтенсивності. Подекуди можливий туман.

Температура в нічний час становитиме +2...+8 °С, у північних та західних областях ймовірні заморозки 0...-3 °С, вдень повітря прогріється до +8...+14 °С, на крайньому сході +13...+18 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Наталка Діденко попереджала про похолодання сьогодні. Температурні показники різко зміняться і подекуди можливі заморозки. Крім того, в низці регіонів будуть дощі.

Також ми писали, що 19 квітня на Землі була магнітна буря рівня G1. Через це метеозалежні могли відчувати погіршення самопочуття.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

