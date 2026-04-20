Главная Новости дня Много осадков и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Много осадков и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Дата публикации 20 апреля 2026 08:02
Погода в Украине на неделю 20-26 апреля — будет много дождей
Прохладная и дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине на следующей неделе, 20-26 апреля, ожидается неустойчивая и значительно более холодная, чем обычно, погода. Синоптики прогнозируют частые осадки, порывистый ветер и ночные заморозки в отдельных регионах. Ухудшение погодных условий связано с активизацией циклонов и поступлением холодного воздуха с севера Европы. Из-за этого температура будет ниже климатической нормы, а осадки местами будут сопровождаться мокрым снегом.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Meteoprog.

Погода в Украине 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, дожди пройдут в западных областях, местами — в центре и в Одесской области. На остальной территории — без существенных осадков. Ночью и утром возможны туманы.

Температура ночью составит +2...+8 °С, но в северных, центральных и восточных регионах возможны заморозки до -3 °С. Днем воздух прогреется до +9...+15 °С, на западе местами лишь +3...+8 °С.

Якою буде погода 20 квітня
Карта температур на 20 апреля. Фото: Meteoprog

Погода в Украине 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, большинство областей накроют дожди, на севере Левобережья местами значительные. В Карпатах возможен мокрый снег. Температура ночью +2...+8 °С, с заморозками в северных и западных регионах, днем — +9...+15 °С, но в центре и на северо-востоке — лишь +3...+8 °С.

Прогноз погоди на 21 квітня
Карта температур на 21 апреля. Фото: Meteoprog

Погода в Украине 22 апреля

В среду, 22 апреля, осадки в виде дождя и мокрого снега ночью ожидаются на севере Левобережья. Днем небольшие дожди пройдут в западных и центральных областях. Кроме того, будет ветер северо-западного направления с порывами 7-12 м/с.

Погода на 22 квітня
Карта температур на 22 апреля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне 0...+5 °С, в большинстве областей заморозки в воздухе до -3 °С. Днем температура составит +8...+13 °С, на северо-востоке +3...+8 °С.

Погода в Украине 23 апреля

В четверг, 23 апреля, ночью преимущественно без осадков, но днем дожди охватят север, запад и центр. На Правобережье возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/с.

Якою буде погода в Україні 23 квітня
Карта температур на 23 апреля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -2 °С; в дневное время +11...+16 °С, на крайнем севере +6...+11 °С.

Погода в Украине 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, под влиянием циклонической деятельности снова на большей части территории страны пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Только в Крыму и на крайнем юге без существенных осадков. Также будет преобладать западный и юго-западный ветер 7-12 м/с, а на Левобережье днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Погода на 24 квітня в Україні
Карта температур на 24 апреля. Фото: Метеопост

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 °С; в дневное время +12...+17 °С, в северо-западных областях +7...+12 °С.

Погода в Украине 25 апреля

В субботу, 25 апреля, осадки ожидаются на севере, в центре и на юго-западе. Ночью +2...+7 °С с заморозками на западе, днем — от +7...+12 °С на Правобережье до +13...+18 °С на Левобережье.

null
Карта температур на 25 апреля. Фото: Метеопост

Погода в Украине 26 апреля

В воскресенье, 26 апреля, продолжится период неустойчивой и дождливой погоды. Под влиянием атмосферных фронтов в большинстве областей пройдут осадки различной интенсивности. Кое-где возможен туман.

Температура в ночное время составит +2...+8 °С, в северных и западных областях вероятны заморозки 0...-3 °С, днем воздух прогреется до +8...+14 °С, на крайнем востоке +13...+18 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Наталка Диденко предупреждала о похолодании сегодня. Температурные показатели резко изменятся и местами возможны заморозки. Кроме того, в ряде регионов будут дожди.

Также мы писали, что 19 апреля на Земле была магнитная буря уровня G1. Из-за этого метеозависимые могли чувствовать ухудшение самочувствия.

погода осадки погода в Украине температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
