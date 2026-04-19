Погода в Украине 20 апреля — где будут заморозки

Синоптик Диденко предупредила о похолодании завтра: возможны заморозки
В Украине в понедельник, 20 апреля, ожидается похолодание. Температурные показатели резко изменятся и местами возможны заморозки. Кроме того, в ряде регионов будут дожди.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Какой будет погода в Украине 20 апреля
"В понедельник, 20 апреля, в Украине ожидается похолодание", — предупредила Наталка Диденко.
Так, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+8 °С, в северных, центральных и восточных областях заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0...-3 °С. Уже днем столбики термометров будут показывать +9...+15 °С, в западных областях местами +3...+8 °С.
Также завтра в ряде регионов пройдут дожди. Осадки будут в западных регионах, днем также местами в центральной части страны и в Одесской области.
Как сообщали Новини.LIVE, сегодня Землю накроет магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а также быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем.
Также синоптики предупреждали, что сегодня в некоторых областях ожидается гроза. Несмотря на это в Украине будет сохраняться комфортная температура воздуха — местами до +19 °С.
