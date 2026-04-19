Землю накроет магнитная буря уровня G1: как уберечься метеозависимым
На Земле в воскресенье, 19 апреля, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а также быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявляет Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь 19 апреля
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса В и одна вспышка класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек M-класса.
Солнечная активность на 19 апреля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 21.
Как улучшить самочувствие метеозависимым
Во время магнитных бурь меняется геомагнитное поле Земли, что влияет на сосуды, нервную систему и даже сон. Особенно чувствительны люди с проблемами давления, сосудов или стрессом. Чтобы улучшить самочувствие в такие дни, специалисты советуют:
- спать минимум 7-8 часов,
- не перегружать себя делами,
- не сидеть долго в телефоне на ночь,
- следить за питанием,
- пить много воды,
- гулять на свежем воздухе,
- избегать стрессов.
Читайте Новини.LIVE!