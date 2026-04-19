Главная Новости дня Землю накроет магнитная буря уровня G1: как уберечься метеозависимым

Землю накроет магнитная буря уровня G1: как уберечься метеозависимым

Дата публикации 19 апреля 2026 13:44
Землю накроет магнитная буря уровня G1: как уберечься метеозависимым
Магнитные бури. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

На Земле в воскресенье, 19 апреля, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Она может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, а также быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявляет Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь 19 апреля

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли пять вспышек класса В и одна вспышка класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю).

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня незначительного шторма. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек M-класса.

Солнечная активность на 19 апреля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 21.

Как улучшить самочувствие метеозависимым

Во время магнитных бурь меняется геомагнитное поле Земли, что влияет на сосуды, нервную систему и даже сон. Особенно чувствительны люди с проблемами давления, сосудов или стрессом. Чтобы улучшить самочувствие в такие дни, специалисты советуют:

  • спать минимум 7-8 часов,
  • не перегружать себя делами,
  • не сидеть долго в телефоне на ночь,
  • следить за питанием,
  • пить много воды,
  • гулять на свежем воздухе,
  • избегать стрессов.

Как сообщали Новини.LIVE, синоптики предупреждали, что 19 апреля в некоторых областях ожидается гроза. Несмотря на это в Украине будет сохраняться комфортная температура воздуха — местами до +19 °С.

Также дали прогноз погоды на выходные. Несмотря на дожди во многих регионах было тепло. Столбики термометров местами поднялись до +18 °С.

космос магнитные бури Земля
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
