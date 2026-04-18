Некоторые области накроют грозы: прогноз погоды в Украине на завтра

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 19 апреля. В некоторых областях ожидается гроза. В то же время синоптики прогнозируют тепло - до +19 °С.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды на 19 апреля для всех областей Украины

В Винницкой области будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью ожидается +5...+9°С, а днем +11...+15°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Черкасской области завтра будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Синоптики прогнозируют ночью +5...+9°С, днем +12...+16°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Кировоградской области осадков завтра не будет. Ночью +ожидается 6...+10°С, а днем +13...+17°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Читайте также:

На Полтавщине будет облачно с прояснениями, местами возможен дождь. Ночью ожидается +5...+9°С, а днем +11...+15°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Днепропетровской области завтра без существенных осадков. Ночью прогнозируют +6...+10°С, а днем будет +15...+19°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Во Львовской области будет облачно, местами возможны грозы. Ночью по прогнозу синоптиков будет +4...+8°С, а днем +11...+15°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Волынской области завтра будет дождливо. Ночью ожидается +3...+7°С, а днем будет +10...+14°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Ровенской области завтра небо затянут облака, будет идти дождь. Температура ночью будет в пределах +3...+7°С, а днем +10...+14°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Тернопольской области существенных осадков не ожидается. Ночью прогнозируют +6...+10°С, а днем будет +14...+16°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Хмельницкой области будет облачно и с дождем. Ночью ожидается +4...+8°С, а днем будет +11...+15°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

На Ивано-Франковщине завтра будет облачно, дождь, местами грозы. Ночью прогнозируют +4...+8°С, а днем будет +11...+16°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Черновицкую область также накроют дожди. Ночью ожидается +5...+9°С, а днем +12...+16°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

На Закарпатье местами возможен дождь. Ночью будет +6...+10°С, а днем в пределах +15...+19°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области завтра будет облачно с прояснениями, будет дождливо. Ночью прогнозируют +6...+10°С, а днем +15...+18°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Житомирской области также будут дожди. Ночью ожидается +5...+9°С, а днем +12...+16°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

На Черниговщине будет облачно, местами возможен дождь. Ночью ожидается +4...+8°С, а днем +11...+15°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Сумской области будет облачно, будет дождливо. Ночью прогнозируют +4...+8°С, днем +11...+15°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Харьковской области также будут дожди. Ночью ожидается температура в пределах +5...+9°С, а днем +12...+16°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Донецкой области будет переменная облачность, местами ожидается дождь. Ночью прогнозируют +6...+10°С, днем +15...+19°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

На Луганщине осадков не ожидается. Ночью будет +6...+10°С, а днем +15...+19°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

На Запорожье без осадков. Ночью температура в пределах +7...+11°С, а днем +16...+19°С. Ветер южный, 5-10 м/с.

В Херсонской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью +7...+11°С, днем +16...+19°С. Ветер южный, 5-10 м/с.

На Николаевщине также без осадков. Завтра ночью будет +7...+11°С, а днем +15...+19°С. Ветер южный, 5-10 м/с.

В Одесской области дождей также не прогнозируют. Ночью ожидается +8...+12°С, днем +15...+18°С. Ветер южный, 7-12 м/с.

В Крыму местами может быть небольшой дождь. Ночью +8...+12°С, днем +14...+18°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE, за минувшие сутки на Солнце произошло почти два десятка вспышек. Из-за этого возможны магнитные бури различной интенсивности. Метеозависимым людям стоит быть осмотрительными.

Также мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на все выходные. Несмотря на дожди во многих регионах ожидается тепло. Столбики термометров местами поднимутся до +18 °С.