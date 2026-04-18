Деякі області накриють грози: прогноз погоди в Україні на завтра

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на 19 квітня. В деяких областях очікується гроза. Водночас синоптики прогнозують тепло — до +19 °С.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Meteoprog.

Прогноз погоди на 19 квітня для усіх областей України

У Вінницькій області буде мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. Вночі очікується +5…+9°С, а вдень +11…+15°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На Черкащині завтра буде хмарно з проясненнями, можливий дощ. Синоптики прогнозують вночі +5…+9°С, вдень +12…+16°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Кіровоградській області опадів завтра не буде. Вночі +очікується 6…+10°С, а вдень +13…+17°С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Читайте також:

На Полтавщині буде хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. Вночі очікується +5…+9°С, а вдень +11…+15°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Дніпропетровській області завтра без істотних опадів. Вночі прогнозують +6…+10°С, а вдень буде +15…+19°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Львівській області буде хмарно, місцями можливі грози. Вночі за прогнозом синоптиків буде +4…+8°С, а вдень +11…+15°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Волинській області завтра дощитиме. Вночі очікується +3…+7°С, а вдень буде +10…+14°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

На Рівненщині завтра небо затягнуть хмари, дощитиме. Температура вночі буде в межах +3…+7°С, а вдень +10…+14°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Тернопільській області істотних опадів не очікується. Вночі прогнозують +6…+10°С, а вдень буде +14…+16°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Хмельницькій області буде хмарно та з дощем. Вночі очікується +4…+8°С, а вдень буде +11…+15°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 19 квітня. Фото: скриншот

На Івано-Франківщині завтра буде хмарно, дощ, місцями грози. Вночі прогнозують +4…+8°С, а вдень буде +11…+16°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

Чернівецьку область також накриють дощі. Вночі очікується +5…+9°С, а вдень +12…+16°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

На Закарпатті місцями можливий дощ. Вночі буде +6…+10°С, а вдень в межах +15…+19°С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Вночі прогнозують +6…+10°С, а вдень +15…+18°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Житомирській області також будуть дощі. Вночі очікується +5…+9°С, а вдень +12…+16°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

На Чернігівщині буде хмарно, місцями можливий дощ. Вночі очікується +4…+8°С, а вдень +11…+15°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Сумській області буде хмарно, дощитиме. Вночі прогнозують +4…+8°С, вдень +11…+15°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Харківській області також будуть дощі. Вночі очікується температура в межах +5…+9°С, а вдень +12…+16°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Донецькій області буде мінлива хмарність, місцями очікується дощ. Вночі прогнозують +6…+10°С, вдень +15…+19°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На Луганщині опадів не очікується. Вночі буде +6…+10°С, а вдень +15…+19°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На Запоріжжі без опадів. Вночі температура в межах +7…+11°С, а вдень +16…+19°С. Вітер південний, 5-10 м/с.

У Херсонській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі +7…+11°С, вдень +16…+19°С. Вітер південний, 5-10 м/с.

На Миколаївщині також без опадів. Завтра вночі буде +7…+11°С, а вдень +15…+19°С. Вітер південний, 5-10 м/с.

На Одещині дощів також не прогнозують. Вночі очікується +8…+12°С, вдень +15…+18°С. Вітер південний, 7-12 м/с.

У Криму місцями може бути невеликий дощ. Вночі +8…+12°С, вдень +14…+18°С. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

Як повідомляли Новини.LIVE, за минулу добу на Сонці сталося майже два десятки спалахів. Через це можливі магнітні бурі різної інтенсивності. Метеозалежним людям варто бути обачними.

Також ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на всі вихідні. Попри дощі у багатьох регіонах очікується тепло. Стовпчики термометрів подекуди піднімуться до +18 °С.