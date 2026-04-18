На Сонці майже 20 спалахів: метеозалежним варто підготуватися

У суботу, 18 квітня, геомагнітна ситуація на Землі буде відносно спокійною, однак можливі періоди нестабільності. Фахівці також попереджають про ймовірність магнітних бур різної інтенсивності.

Прогноз магнітних бур на 18 квітня

За прогнозами, цього дня сонячна активність залишатиметься низькою, проте не виключені спалахи середнього рівня. Геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного стану.

Протягом останньої доби на Сонці зафіксували 14 спалахів класу B та два спалахи класу C, які майже не мають впливу на Землю.

Сонячна активність на 18 квітня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 40%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу –— 25%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 21

Вплив магнітних бур на здоров'я

Фахівці зазначають, що навіть помірні магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Читайте також:

Найчастіше під час магнітних бур спостерігаються такі симптоми:

головний біль і запаморочення;

підвищена втома, сонливість або навпаки безсоння;

перепади артеріального тиску;

дратівливість і зниження концентрації;

загальна слабкість.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Гідрометцентрі попередили, що сьогодні частину України накриють дощі. У решті регіонів очікується тепла весняна погода.

А також синоптики прогнозують похолодання у столиці сьогодні. Також в Києві очікуються опади.