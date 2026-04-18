Головна Новини дня На Сонці майже 20 спалахів: метеозалежних попередили про магнітні бурі

На Сонці майже 20 спалахів: метеозалежних попередили про магнітні бурі

Дата публікації: 18 квітня 2026 14:37
На Сонці майже 20 спалахів: метеозалежним варто підготуватися
Магнітні бурі. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У суботу, 18 квітня, геомагнітна ситуація на Землі буде відносно спокійною, однак можливі періоди нестабільності. Фахівці також попереджають про ймовірність магнітних бур різної інтенсивності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Прогноз магнітних бур на 18 квітня

За прогнозами, цього дня сонячна активність залишатиметься низькою, проте не виключені спалахи середнього рівня. Геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного стану.

Протягом останньої доби  на Сонці зафіксували 14 спалахів класу B та два спалахи класу C, які майже не мають впливу на Землю.

Сонячна активність на 18 квітня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 40%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу –— 25%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 21
Шкала магнітних бур. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Вплив магнітних бур на здоров'я

Фахівці зазначають, що навіть помірні магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання. 

Читайте також:

Найчастіше під час магнітних бур спостерігаються такі симптоми:

  • головний біль і запаморочення;
  • підвищена втома, сонливість або навпаки безсоння;
  • перепади артеріального тиску;
  • дратівливість і зниження концентрації;
  • загальна слабкість.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Гідрометцентрі попередили, що сьогодні частину України накриють дощі. У решті регіонів очікується тепла весняна погода.

А також синоптики прогнозують похолодання у столиці сьогодні. Також в Києві очікуються опади.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
