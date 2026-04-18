На Солнце почти 20 вспышек: метеозависимым стоит подготовиться

На Солнце почти 20 вспышек: метеозависимых предупредили о магнитных бурях
В субботу, 18 апреля, геомагнитная ситуация на Земле будет относительно спокойной, однако возможны периоды нестабильности. Специалисты также предупреждают о вероятности магнитных бурь различной интенсивности.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 18 апреля
По прогнозам, в этот день солнечная активность будет оставаться низкой, однако не исключены вспышки среднего уровня. Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного состояния.
В течение последних суток на Солнце зафиксировали 14 вспышек класса B и две вспышки класса C, которые почти не имеют влияния на Землю.
Солнечная активность на 18 апреля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 21
Влияние магнитных бурь на здоровье
Специалисты отмечают, что даже умеренные магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Чаще всего во время магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль и головокружение;
- повышенная усталость, сонливость или наоборот бессонница;
- перепады артериального давления;
- раздражительность и снижение концентрации;
- общая слабость.
Читайте Новини.LIVE!