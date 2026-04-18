На Солнце почти 20 вспышек: метеозависимых предупредили о магнитных бурях

На Солнце почти 20 вспышек: метеозависимых предупредили о магнитных бурях

Дата публикации 18 апреля 2026 14:37
На Солнце почти 20 вспышек: метеозависимым стоит подготовиться
Магнитные бури. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В субботу, 18 апреля, геомагнитная ситуация на Земле будет относительно спокойной, однако возможны периоды нестабильности. Специалисты также предупреждают о вероятности магнитных бурь различной интенсивности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 18 апреля

По прогнозам, в этот день солнечная активность будет оставаться низкой, однако не исключены вспышки среднего уровня. Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного состояния.

В течение последних суток на Солнце зафиксировали 14 вспышек класса B и две вспышки класса C, которые почти не имеют влияния на Землю.

Солнечная активность на 18 апреля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 21
Прогноз магнітних бур на 18 квітня
Шкала магнитных бурь. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Влияние магнитных бурь на здоровье

Специалисты отмечают, что даже умеренные магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Чаще всего во время магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль и головокружение;
  • повышенная усталость, сонливость или наоборот бессонница;
  • перепады артериального давления;
  • раздражительность и снижение концентрации;
  • общая слабость.

Как сообщали Новини.LIVE, в Гидрометцентре предупредили, что сегодня часть Украины накроют дожди. В остальных регионах ожидается теплая весенняя погода.

А также синоптики прогнозируют похолодание в столице сегодня. Также в Киеве ожидаются осадки.

Солнце магнитные бури метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
