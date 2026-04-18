На Солнце почти 20 вспышек: метеозависимым стоит подготовиться

В субботу, 18 апреля, геомагнитная ситуация на Земле будет относительно спокойной, однако возможны периоды нестабильности. Специалисты также предупреждают о вероятности магнитных бурь различной интенсивности.

Прогноз магнитных бурь на 18 апреля

По прогнозам, в этот день солнечная активность будет оставаться низкой, однако не исключены вспышки среднего уровня. Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного состояния.

В течение последних суток на Солнце зафиксировали 14 вспышек класса B и две вспышки класса C, которые почти не имеют влияния на Землю.

Солнечная активность на 18 апреля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 40%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 21

Влияние магнитных бурь на здоровье

Специалисты отмечают, что даже умеренные магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Читайте также:

Чаще всего во время магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

головная боль и головокружение;

повышенная усталость, сонливость или наоборот бессонница;

перепады артериального давления;

раздражительность и снижение концентрации;

общая слабость.

Как сообщали Новини.LIVE, в Гидрометцентре предупредили, что сегодня часть Украины накроют дожди. В остальных регионах ожидается теплая весенняя погода.

А также синоптики прогнозируют похолодание в столице сегодня. Также в Киеве ожидаются осадки.