Гидрометцентр предупредил о дождях в Украине сегодня: где будут осадки

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на субботу, 18 апреля, сообщили синоптики. В этот день в центральных регионах Украины пройдет небольшой дождь, а в некоторых областях очень теплая погода.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине от гидрометцентра на 18 апреля

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует в субботу переменную облачность. На западе и юго-востоке страны без осадков, а в остальных регионах возможны небольшие дожди. Небольшой туман ожидается ночью и утром в северо-восточных и большинстве центральных областей.

Прогноз погоды от гидрометцентра на 18 апреля. Фото: скриншот

Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +3...+8 °С, а днем ожидается +11...+16 °С. В юго-восточной части температура воздуха поднимется до +19 °С.

Прогноз погоды в Украине от Meteoprog

Завтра в Киевской области будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ночью прогнозируют +3...+7°С, а днем +10...+14°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Житомирской области небо затянут облака, будет идти дождь. Ночью прогнозируют +3...+6°С, а днем +9...+13°С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Черниговской области также возможны небольшие осадки, пасмурно. Ночью ожидается +2...+6°С, а днем будет +10...+14°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Сумскую область также накроют небольшие дожди. Ночью температура воздуха будет в пределах +3...+7°С, а днем ожидается +10...+15°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Львовщина также окажется под кратковременным дождем. Ночью прогнозируют +3...+6°С, а днем будет +10...+14°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Волынской области также облачно, будет дождливо. Ночью ожидается +2...+6°С, а днем будет +10...+14°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

На Ровенщине также будет облачная и дождливая погода. Ночью прогнозируют +2...+6°С, днем ожидается +10...+14°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Тернопольской области также будет дождь и облачная погода. Ночью температура воздуха будет в пределах +2...+5°С, а днем +10...+14°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Хмельницкой области также завтра будут осадки. Ночью ожидается +3...+6°С, а днем будет +11...+15°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

На Ивано-Франковщине местами завтра возможна гроза, будет дождливо. Ночью будет +3...+6°С, а днем +10...+15°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

В Черновицкой области возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет в пределах +4...+7°С, а днем около +11...+15°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

На Закарпатье облачно с прояснениями, местами возможен дождь. Ночью ожидается +5...+8°С, а днем будет +13...+17°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

ВВинницкой области в субботу возможен небольшой дождь. Ночью синоптики прогнозируют +4...+8°С, а днем ожидается +12...+16°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Черкасской области будет облачно и небольшой дождь. Ночью ожидается +5...+9°С, а днем +13...+17°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Кировоградской области завтра осадков не ожидается, но будет облачно. Ночью температура воздуха будет в пределах +5...+9°С, а днем +13...+17°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На Полтавщине также без осадков, переменная облачность. Ночью прогнозируют +5...+9°С, а днем ожидается +13...+17°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Днепропетровской области существенных осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха будет в пределах +6...+10°С, днем +14...+18°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

На Харьковщине будет облачно, будет дождливо. Ночью ожидается +5...+9°С, а днем +10...+15°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Донецкую область накроет умеренный дождь. Ночью прогнозируют +6...+10°С, а днем будет +13...+18°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

В Луганской области ожидается облачная погода с дождем. Ночью будет +6...+10°С, а днем +13...+18°С. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

В Одесской области завтра будет облачно, но без осадков. Ночью ожидается +8...+12°С, а днем +14...+18°С. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

На Николаевщине будет переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается +7...+11°С, а днем +14...+18°С. Ветер переменных направлений, 7-12 м/с.

На Херсонщине дождя не будет. Ночью прогнозируют +7...+11°С, а днем будет +15...+18°С. Ветер переменных направлений, 7-12 м/с.

В Запорожской области также без осадков, хотя и облачно. Ночью ожидается +7...+11°С, а днем +14...+18°С. Ветер переменных направлений, 7-12 м/с.

В Крыму будет облачно, местами возможен дождь. Ночью прогнозируют +8...+12°С, а днем будет +12...+16°С. Ветер переменных направлений, 7-12 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE, на выходные, 18-19 апреля, в Украине будет дождливая погода. В большинстве областей ожидаются умеренные осадки. В то же время температура воздуха снижаться не будет.

Также мы писали о том, что в течение следующих нескольких дней Землю накроет магнитная буря. Метеочувствительным людям стоит позаботиться о самочувствии. Из-за солнечной активности также могут быть перебои в работе технических систем.